مقاومت مردم مسلمان غزه زمينه ساز نابودي  كامل رژيم غاصب صهيونيستي است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سيد احسن حسيني ظهر امروز در خطبه هاي نماز جمعه سنندج اظهار داشت: به راستي كه امروز در غزه جنايت بر عليه بشريت شكل گرفته است و رژيم غاصب صهيونيستي با استفاده از توان نظامي خود مردم مظلوم .و بي دفاع به ويژه كودكان و زنان را به خاك و خون مي كشد.

وي ضمن محكوم كردن اين جنايت و انتقاد از سكوت در مقابل آن عنوان كرد: مقاومت امروز مردم فلسطین و باریکه غزه زمینه ساز نابودی نهایی رژیم غاصب اسرائیل و حامیان ظالم این رژیم جعلی در آینده نزدیک است و به همين دليل بايد مسلمانان سراسر جهان و ملت هاي آزاده از مردم مظلوم غزه و فلسطين حمايت كنند.

امام جمعه موقت سنندج همچنين با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپيمايي روز جهاني قدس و تقدير از آنها گفت: امروز نيز همزمان با ديگر نقاط كشور راهپيمايي نماز گزاران سنندج از مقابل مسجد جامع براي حمايت از مردم مظلوم غزه برگزار مي شود كه انتظار مي رود اين بار نيز مردم سنندج حضوري پرشور داشته باشند و با حضور خود ثابت كنند كه همواره مسلمانان بايد با هم وحدت داشته باشند و از هم حمايت كنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تبريك عيد سعيد فطر و آرزوي قبولي طاعت براي همه روزه داران بيان كرد: روزه انسان مسلمان، شیطان را رو سیاه می‌کند و به همين دليل همواره در آموزه هاي ديني ما به امر مهم روزه توجه ويژه اي صورت گرفته است.

ماموستا حسيني به آغاز ماه مبارك شوال اشاره كرد و گفت: ماه شوال یکی از ماه‌های با برکت سال است که عبادت و روزه‌داری در آن برابر 12 ماه حساب می‌شود و به همين دليل همه ما به عنوان مسلمان بايد در راستاي ترويج آموزه هاي ديني و عمل به دستورات الهي در سطح جامعه تلاش كنيم.

وي بيان کرد: هر روز روزه در ماه شوال برابر 10 روز است و هر کس در ماه شوال 6 روزه را پشت سر هم روزه بگیرد مانند این است که کل سال را روزه گرفته باشد.

امام جمعه موقت سنندج در بخش ديگري از سخنان خود به اهميت سنت حسنه صدقه و كمك به ديگران به عنوان يكي ديگر از آموزه هاي دين مبين اسلام اشاره كرد و افزود: ادای سنت حسنه صدقه توسط مسلمانان پشت شیطان را شکسته و محبت برادران دینی به هم ابلیس را بیچاره و درمانده می‌کند.

وي با بیان اینکه در روز قیامت خداوند نگاه ویژه و از سر لطف به سه دسته از بندگان خود دارد، عنوان کرد: کسانی که سنت های الهی و دینی را مراعات می کنند اولین دسته از این افرادند.

ماموستا حسيني با اشاره به اینکه کسانی هم که اوضاع و احوال افراد صغیر و یتیم را مراعات کرده و از روی محبت با آنها رفتار می‌کنند دسته دوم هستند، افزود: پدرانی که اولاد خود را با محبت قرآن، پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (س) تربیت می کنند سومین دسته از افرادی هستند که خداوند نگاه ویژه و توام با لطف به آنها دارد.

وي در پايان گفت: انتظار مي رود كه ما به عنوان يك مسلماني كه در جامعه اي اسلامي زندگي مي كنيم به خوبي بتوانيم اين دستورات را اجرايي كنيم چرا كه عملي كردن اين مهم باعث مي شود كه سلامت و سعادت جامعه نيز تامين و تضمين شود.

نمازگزاران سنندجی بعد از برپایی نماز جمعه، در حمایت از مردم مظلوم غزه از جلو مسجد جامع تا میدان انقلاب سنندج را راهپیمایی کردند و ضمن اعلام حمایت و دفاع از مردم مظلوم غزه، تنفر و انزجار خود را از رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کردند.