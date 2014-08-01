دفاع از مردم غزه وظیفه اخلاقی و انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام خدیری در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته شهر زنجان افزود: مدیریت جهان در دست چند کشور محدود است که اعتقادی به بشر حقوق بشر و انسانیت ندارند.
وی ادامه داد: نباید ضرورت دفاع از حقوق مظلومان جهان مورد غفلت واقع شود.
حجت الاسلام خدیری با بیان اینکه دین اسلام به پاسخگویی به ندای مظلومان جهان را به مسلمان به عنوان درس آموخته است ، سکوت و بی تفاوتی برخی کشورهای عربی و اسلامی در قبال حوادث غزه را مورد انتقاد شدید قرار داد و افزود: نهر خون از خون هزاران انسان بیگناه از سوی این رژیم جعلی در غزه به راه انداخته شده است.
امام جمعه شهر پرند با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری از رژیم جعلی اسرائیل یادآور شد: رژیم غاصب صهیونیست گرگها و سگهای هار هستند که حمام خون در غزه به راه انداختهاند.
حجت الاسلام خدیری افزود: باید در مقابل این جنایتها، انسانهای آزاد جهان عکسالعمل نشان داده و هر کس که در قبال این جنایتها سکوت کند مسلمان نیست.
امام جمعه شهر پرند گروهک تروریستی داعش را نیروی برنامه ریزی شده و مورد حمایت از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل عنوان کرد و گفت: منطق داعش در کشور عراق اسلامی نیست و اسلام واقعی مخالف مسلمانکشی است.
حجتالاسلام خدیری افزود: آزار به مسلمانان در دین اسلام نکوهیده شده است و انسان نباید انسان دیگری را مورد اذیت و آزار روحی و جسمی قرار دهد.
امام جمعه شهر پرند در ادامه با اشاره به ویژگیهای انسان بینا و نابینا،روشنایی و تاریکی،سایه و آفتاب و اموات و زندگان گفت: هر یک از ویژگیهای ارائه شده، بایکدیگر برابر نبوده و فطرت بشری نیز این موضوع را تایید میکند.
حجتالاسلام خدیری گفت: ایمان و علم تنها مسئلهای است که به انسان شرافت، شان و معنویت میبخشد و افراد مومن همواره بیدار است و در مقابل ظلمهایی که به انسانهای دیگر میشود هرگز کوتاه نمیآید.
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