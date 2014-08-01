کارنامه آمریکا در زمینه حقوق بشر سیاه و نکبت بار است/ سکوت مرگبار ارتجاع عرب در مقابل جنایات غزه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با دعوت مردم به تقوای الهی اظهار داشت: تقوا دوری از گناهان و ترس از خدا است.

وی با بیان اینکه ترس از خدا ناشی از ترس از عمل خود انسان است، تصریح کرد: امام علی (ع) در حدیثی می فرمایند ای مردم همه خوبی ها در سه چیز است و آن سه چیز نگاه کردن، سکوت کردن و سخن گفتن است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: حضرت علی (ع) در توضیح این حدیث فرمودند که همه خوبی ها در نگاه کردنی که در آن عبرت باشد، سکوتی که در آن تفکر و اندیشیدن باشد و سخنی که در آن ذکر و یاد خدا باشد وجود دارد.

توسعه آموزش های فنی و حرفه ای برای جامعه ضرورت دارد

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به شش مرداد ماه روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای گفت: یکی از راههای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری آموزش کارآفرینی و مهارت آموزی است.

وی با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال در جامعه آموزش فنی و حرفه ای یک ضرورت است، تصریح کرد: امروز متاسفانه در مراکز علمی فراگیری علم و تحصیلات به گونه ای است که شغل ایجاد نمی کند و جوانان نمی توانند از علم خود برای ایجاد شغل استفاده کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه توسعه آموزش های فنی و حرفه ای برای جامعه ضرورت دارد، افزود: نسل جوان ما حداقل باید آموزش و مهارت فنی را بیاموزد تا بتواند ایجاد شغل کند.

نهضت مشروطه دارای درسها و پیام های فراوانی است

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شنبه یازدهم مرداد ماه سالروز شهادت شیخ فضل الله نوری از رهبران مشروطه اظهار داشت: نهضت مشروعه یکی از وقایع مهم تاریخ ایران است و مطالب فراوانی در رابطه با آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه مسئله ای که در رابطه با نهضت مشروطه مطرح بوده این است که شیخ فضل الله نوری مشروطه طلب مشروعه خواه شد و بعد هم به طور عجیبی بالای دار رفت، تصریح کرد: علت اصلی مشروعه خواه شدن شیخ فضل الله نوری و بعد هم بالای دار رفتن او نفوذ جریان شبه دینی، سکولارها و روشن فکرهای غرب زده بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه شیخ فضل الله نوری را یک روحانی نما اعدام کرد، گفت: زمانیکه شیخ فضل الله نوری را به سمت چوبه دار بردند عمامه ایشان را از سرش برداشتند و شیخ فضل الله نوری در آن زمان گفت که امروز عمامه را از سر من گرفتند و فردا عمامه را از شما می گیرند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه در این جریان از دین علیه دین استفاده کردند، تصریح کرد: امروز ما باید از این جریان ها درس عبرت بگیریم و مواظب باشیم که کسانی به اسم دین به دین ضربه نزنند.

استکبار گاهی از زاویه فرهنگی و گاهی از زوایه سیاسی ضربه می زند

وی با تاکید بر اینکه در جریان مشروطه یک عده سکولار، روشن فکر غرب زده و جریان شبه دین یک مرتبه ورق را آن چنان عوض کردند که رهبر مشروطه به بالای دار رفت، افزود: شیخ فضل الله نوری در سخنان خود اظهار کرده اند که نباید به استعمار و استکبار تنها از یک زاویه سیاسی نگاه کرد بلکه باید از زاویه های دیگر مثل فرهنگی نیز به آن نگاه کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه استکبار گاهی از زاویه فرهنگی و گاهی از زوایه سیاسی ضربه می زند، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب نیز در این رابطه دغدغه دارند و هشدار داده اند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه اگر امر به معروف ترک شود معروف تبدیل به منکر و منکر تبدیل به معروف در جامعه می شود، تصریح کرد: اگر نسبت به بی حجابی تذکر داده نشود بی حجابی تبدیل به یک ارزش در جامعه می شود.

داعش از نظر اعتقادی به وهابیت و از نظر سیاسی به آمریکا متصل است

وی با تاکید بر اینکه امروز نیز در عراق داعش به نام دین بزرگترین ضربه را به دین می زند، ادامه داد: هشت شوال نیز سالروز تخریب بارگاه ائمه بقیع توسط وهابیت است و وهابیت با عمل خود به دین ضربه زد و داعش نیز زاییده وهابیت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه داعش از نظر اعتقادی به وهابیت و از نظر سیاسی به آمریکا متصل است، اظهار داشت: این گروه تکفیری در این یک ماه بیش از 30 مرقد، مسجد، حسینیه و اماکن مذهبی را تخریب کرده است.

حجت الاسلام میرعمادی یادآور شد: همیشه ضربه به دین از سوی دینداران فرصت طلب صورت گرفته است.

کارنامه آمریکا در زمینه حقوق بشر یک کارنامه سیاه و نکبت بار است

وی با اشاره به روز سه شنبه 14 مرداد ماه سالروز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی گفت: یکی از ابزارهای استعمار حقوق بشر بوده که همواره استکبار از حقوق بشر سوء استفاده کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه آمریکا خود را مدعی حقوق بشر می داند ولی از آن سوء استفاده کرده است، تصریح کرد: تاریخ، بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی که بیش از 160 هزار کشته و مجروح را داد فراموش نکرده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه تاریخ، کشتار مردم عراق و افغانستان، حمایت آمریکا از صدام ودیکتاتورهای منطقه، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران، حمایت از گروههای منافقین و بالاتر از همه حمایت 66 ساله آمریکا از رژیم صهیونیستی کودک کش را فراموش نکرده است، تصریح کرد: کارنامه آمریکا در زمینه حقوق بشر یک کارنامه سیاه و نکبت بار است.

وی با تاکید بر اینکه امریکا در زمینه حقوق بشر کارنامه ننگینی دارد، افزود: بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیا آمریکا و اسرائیل است.

شعار مرگ بر امریکا و اسرائیل شعار اساسی و راهبردی ملت ایران است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه مردم هشیار ایران همیشه شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل را با هم سر می دهند، گفت: شعار مرگ بر امریکا و اسرائیل شعار اساسی و راهبردی ملت ایران است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امروز رژیم اسرائیل در غزه واقعا وحشیانه عمل می کند، تصریح کرد: این رژیم غاصب مدارس تحت نظر سازمان ملل را نیز تخریب می کند و کودکان پناه داده شده در این مدارس را قتل عام کرده است.

وی با تاکید بر اینکه امروز در غزه مردم مسلمان کشتار می شوند اما رهبران کشورهای مرتجع عرب در عیش و نوش به سر می برند، افزود: ننگ بر کشورهای عرب که تنها هنرشان این است که در حمایت از مردم غزه تنها صدای موسیقی و رقص خود را قطع کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه کشورهای عربی مرده اند و همه آنها سکوت کرده اند، اظهار داشت: همه باید بدانند که ملت ایران حامی مردم مسلمان فلسطین و مقاومت اسلامی است.