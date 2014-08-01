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۱۰ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۴۰

آیت الله مجتهد شبستری:

رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم آمریکا اقدام به نسل کشی در غزه می کند

رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم آمریکا اقدام به نسل کشی در غزه می کند

تبریز – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز گفت: رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم مالی و تسلیحاتی آمریکا و چند کشور به ظاهر مسلمان اقدام به نسل کشی در غزه و جنایات فجیع در فلسطین می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه شهر تبریز با تاکید بر اینکه شدت فجایع صورت گرفته در غزه قابل تصور و درک نیست، افزود: مردم کشورمان حاضر هستند که با تمام توان به یاری مظلومان غزه بشتابند و آنها را از لحاظ مالی و جانی کمک کنند.

وی با تاکید بر اینکه کشتار هزاران کودک و زن بی دفاع و غیرنظامی فاجعه ای بسیار بزرگ است، ابراز داشت: در فلسطین اشغالی نه یک جنایت جنگی بلکه یک نسل کشی بزرگ در حال اتفاق افتادن است و با این حال بسیاری از سران کشورهای به ظاهر مسلمان سکوت کرده اند.

آیت الله مجتهد شبستری با تاکید بر اینکه مجامع جهانی و بین المللی مدعی حقوق بشر باید سکوتشان را بشکنند، ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد که دولت های حامی مالی و تسلیحاتی رژیم غاصب اسرائیل در جنایات انجام شده در غزه سهیم هستند.

وی همچنین با بیان اینکه برخی دولت ها اسم خود را اسلامی گذاشته اند ولی اسلامیت و انسانیت خود را گم کرده اند، گفت: ملت ایران و در پیشتازی آنها مردم آذربایجان شرقی در صورت اجازه مقام معظم رهبری حاضرند برای دفاع از مردم غزه عازم این منطقه شوند.

کد مطلب 2341019

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