انفجار گاز در تایوان 282 کشته و مجروح بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، وقوع انفجاری مرگبار در شهر کائوسیونگ موجب کشته شدن دست کم 25 نفر شد. در این حادثه که بر اثر نشت گاز رخ داد 257 نفر مجروح شدند.

بر این اساس در حادثه که نیمه شب گذشته رخ داد، با انفجار خط انتقال گاز زیر زمینی، یکی از خیابان های اصلی دومین شهر بزرگ تایوان نشست کرده و به ساختمان ها و خودروها پارک شده در این خیابان آسیب وارد شده است.

همچنین آتش ناشی از این انفجار خسارات زیادی بر جا گذاشته است. وزارت اقتصاد تایوان امروز جمعه اعلام کرد به دلیل گستردگی خسارات ناشی از این انفجار هنوز نمی توان میزان خسارات را تخمین زد. در ویدیویی که امروز توسط یکی از شبکه های تلویزیونی محلی کائوسیونگ پخش شد "چن چو" شهردار این شهر از "ما یینگ ژئو" رئیس جمهوری تایوان خواستار بازنگری در خطوط زیر زمینی مواد پتروشیمی برای جلوگیری از حوادث مشابه در آینده شد.

در همین حال مرکز حوادث غیرمترقبه تایوان اعلام کرد پس از وقوع این انفجار خط انتقال گاز قطع شده و نیروهای اطفاگر توانسته اند آتش ناشی از این انفجار را مهار کنند. یک سخنگوی این مرکز با اشاره به قطع این خط انتقال گاز، گفت با این کار احتمال وقوع انفجار در این خط لوله تقریبا از بین رفته است.

بر این اساس 111 نفر از مجروحان این حادثه پس از مداوای سرپایی از مراکز درمانی شهر مرخص شده اند. گزارش ها همچنین از مفقود شدن دو نفر پس از این حادثه حکایت دارد. برخی شهروندان نیز به رسانه های محلی گفته اند اعضای خانواده شان زیر آوار خانه های ویران شده در این انفجار محبوس شده اند. در حال حاضر تلاش نیروهای امنیتی و امدادی برای نجات این افراد ادامه دارد. گفتنی است در بین قربانیان این انفجار نام 4 نیروی پلیس و آتش نشان دیده می شود.