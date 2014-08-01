کشتار بی رحمانه و غیرانسانی اسرائیل را به انزوا می کشاند/قدس مسئله همه ملت های دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی تابعی در خطبه های این هفته نماز جمعه در بیرجند اظهار کرد: امروز روز جهانی قدس مسئله همه ملت‌ها و کشورهای دنیا است.

وی به کشتار مردم مظلوم غزه توسط رژیم غاصب اسرائیل اشاره کرد و افزود: اگر زمانی روز جهانی قدس فقط در کشورهای اسلامی برگزار می‌شد اما امروز روز جهانی قدس مسئله همه ملت‌ها و کشورهای دنیا است.

حجت الاسلام تابعی بیان کرد: صهیونیسم به دنبال این است که مردم فلسطین دست از مقاومت خود برداشته و تسلیم شوند اما علیرغم همه جنایاتی که مرتکب می‌شود به اهداف خود نرسیده است.

وی افزود: هدف اسرائیل از کشتار بی رحمانه مردم فلسطین در هم شکستن خط مقاومت و تسلیم شدن حماس است.

امریکا و اسرائیل در شکل گیری گروهک داعش و این تولد نامبارک سهیم هستند

حجت الاسلام تابعی تصریح کرد: با وجود این همه کشتار غیرانسانی توسط صهیونیستی ها، اسرائیل نه تنها تا امروز به اهداف خود نایل نیامده، بلکه هر روز بیشتر به انزوا کشیده می شود.

وی با بیان اینکه گروهک تکفیر و انحرافی داعش افرادی بیکار و گول خورده هستند که توسط کشورهای عرب منطقه شکل گرفته و از سوی آنها تقویت و تجهیز می شوند، ادامه داد: متاسفانه دنیای که دم از حقوق بشر می‌زند برای کشتار و شهادت این همه انسان بی‌گناه سکوت کرده و امروز کشورهای عربی مرده‌ و حرف نمی‌زنند.

حجت الاسلام تابعی با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل نیز در شکل گیری گروهک داعش و این تولد نامبارک سهیم هستند، افزود: هدف از تشکیل این گروه منحرف غافل ماندن ذهن جهان اسلام از اشغالگری و جنایت های اسرائیل است.

وی با بیان اینکه مسئله فلسطین در دل مسلمانان جهان جای دارد، افزود: مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس هفته گذشته این مسئله را به وضوح اثبات کردند.

امریکا از حقوق بشر دم میزند اما کارنامه اش سیاه است

حجت الاسلام تابعی در ادامه با اشاره به اینکه امروز کشور ما برای رفع نیازهای خود به دنبال انرژی صلح آمیز هسته‌ای است، افزود: اما امریکا با جنایات جنگی و بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در سال1945 میلادی از حقوق بشر دم می‌زند در حالی که کارنامه سیاهی در این عرصه دارد.

وی با اشاره به سالروز تخریب قبور ائمه بقیع توسط وهابیت در سال 1344 هجری قمری، افزود: گروه‌ داعش نیز همین حرکت‌ها را انجام می‌دهند و هرچند دیدگاه آنان سلفی است اما افکار استکبار و ظالمین را انتشار می‌دهند.

امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه دانشگاه باید مستقل و پویا شوند و تجلی جنبش نرم‌افزاری در دانشگاه است، افزود: رهبری نیز بر این مسئوله تاکید دارند.

زیر ساخت همه امورات نظام اسلامی، فرهنگ است

حجت الاسلام تابعی تصریح کرد: زیر ساخت همه امورات نظام اسلامی، فرهنگ بوده و شهدا نیز فقط برای حفظ دین و فرهنگ اسلامی خون خود را تقدیم انقلاب کرده اند.

وی شهید شیخ فضل الله نوری را از مدعیان مشروطه مشروعه دانست و با اشاره به سالروز شهادت ایشان، بیان داشت: ایشان می خواستند نظام استبدادی را از بین برده و قانونی بر مبانی دینی و اسلامی ارائه دهند.

امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه حضور در ماه مبارک رمضان تکلیف بوده، یادآور شد: باید سرمایه معنوی که در این ماه مبارک کسب کرده‌ایم را حفظ و مراقبت کنیم.

حجت الاسلام تابعی گفت: کسانی که شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند در حق نظام و امت اسلامی ظلم کرده و ما نباید کرامت انسانی خود را با رفتارهای نادرست خدشه‌دار کنیم.