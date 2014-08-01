شورای امنیت در برابر جنایت های اسرائیل به خواب رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه همدان ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی افزود: یکی از بیماری های قلب انسان قساوت است و هر مرض قلبی اثر مخرب خودش را دارد.

ایت الله محمدی در ادامه با اشاره به برپایی باشکوه نماز عید فطر گفت: متاسفانه شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی برنامه ریزی درستی را برای برپایی نماز با فضیلت فطر انجام نداده بود و مردم اذیت شدند.

وی با اشاره به اینکه گرمی هوا و نبود سایه بان موجب شد تا عده ای از مردم تحمل سخنرانی مسئولان بعد از نماز عید فطر را نداشته باشند، اظهار داشت: مدیریت ایجاب می کند که مردم با کام شیرین به منزل خود بازگردندند که متاسفانه این امر امسال محقق نشد.

امام جمعه همدان در ادامه به اوضاع این روزهای غزه اشاره و عنوان کرد: انسانیت و جامعه بششری این روزها به قدری تنزل کرده که شاهد نسل کشی در فلسطین هستیم .

ایت الله محمدی با بیان اینکه بیش از هزار شهید در این جنگ به جا مانده است، عنوان کرد: از این تعداد شهید 250 تن آنها کودکان بی دفاع هستند .

وی گفت: در اکثر کشورهای غیر مسلمان برای دفاع از مردم بی گناه تظاهرات و راهپیمایی برپا می شود به طوری که دیروز عده ای از زنان و مردان در مقابل سازمان ملل بروی زمین خوابیدند.

وی گفت: امروز وهابیت با شیعه کشی ترس خود را از حقانیت این مکتب نشان می‌دهد و جنایت می‌کند تا مردم گرایش به تشیع نداشته باشند.

محمدی عنوان کرد: هرچه جنایات علیه تشیع بیشتر می‌شود آبروی آمریکا و اسرائیل بیشتر می‌ریزد و منفور بودن آن‌ها بیشتر می‌شود.

ایت الله محمدی بااشاره به اینکه عربستان و ال صعود همیشه ما را بخاطر حقوق بشر محکوم میکردند، اظهار داشت : امروز شاهد ان هستیم که عربستان و قطر با پرداخت هزینه های جنگ اسرائیل خود ناقض اصلی حقوق بشر هستند.

وی ادامه داد: مردم کشورهای ایتالیا ، فرانسه ، امریکا و ... برای مظلومیت مردم غزه اشک می ریزند اما در جایی دیگر می بینیم که گذرگاه رفح توسط دولت مسلمان مصر بسته شده و امکان ورود مواد غذایی ، آب و دارو به غزه وجود ندارد و شورای امنیت هم در برابر این جنایت ها به خواب رفته است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در بخش دوم خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به اینکه بیش از 800 هزار مسافر وارد استان شده است، گفت: از همه هم استانی می خواهیم که با مسافران خوش رفتاری کنند.

ایت الله محمدی با اشاره به اینکه چهره زیبا شهر را با گران فروشی و بد رفتار زشت نکنید، افزود: امروزه بسیاری از کشورها نان گردشگر را می خورند و باید نوع برخورد با مسافران به‌گونه‌ای باشد که شان دارالمومنین همدان حفظ شده و اخلاق، محبت و مهربانی در ذهن آن‌ها ثبت شود.

وی اظهار داشت: همدان جاذبه‌های گردشگری بسیار زیادی دارد که با معرفی خوب آن به مردم می‌توان به رونق کسب و کار و درآمدزایی استان کمک کرد.