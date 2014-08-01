دفاع از غزه به یک ارزش جهانی تبدیل شده است/سلفی ها و داعشی ها با فطرت انسان می جنگند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین بهستانی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر پرند، مساله غزه را موضوعی دردآور برای ملت مسلمان ایران دانست و اظهار داشت: حادثه دردآور غزه و آنچه این روزها بر مردان و زنان و کودکان فلسطینی می گذرد برای امت اسلام و ملت ما قابل تحمل نبوده و بنا بر انسانیت و اسلامیت دفاع از مظلوم برای ما ارزش دارد و امروز باید از غزه دفاع کنیم.

امام جمعه موقت شهر جدید پرند افزود: الان و امروز اگر از غزه دفاع نکنیم نه تنها نزد خدا شرمنده خواهیم بلکه نزد ملت ها هم محکومیم، اکنون یهودی ها زمین های کردستان عراق را می خرند و مکان های مرغوب و مناسب را در جای جای منطقه به دست می آورند، اگر امروز از فلسطین و غزه دفاع نکنیم، امنیت، اقتصاد، سیاست و ... کشور ما در خطر هستند، فلسطینی ها در خط مقدم مبارزه با صهیونیست هستند و ما از آنها پشتیبانی خواهیم کرد.

خون های ریخته شده در غزه به نتیجه خواهد رسید

خطیب نماز جمعه پرند با بیان اینکه دفاع از غزه امروز به یک ارزش تبدیل شده است، ادامه داد: آنقدر جنایت صهیونیست های غاصب در غزه بالا رفته که همه کشورها در حال محکوم کردن این جنایات هستند و روی کره زمین تمام مردم در دفاع از آنها به پا خواسته اند و بیشتر کشورها می خواهند این ارزش را در پرونده خود بنویسند، پس وای بر این یهودی ها با این جنایات ددمنشانه، بی شک روزی خواهد رسید حتی یک یهودی آنجا نخوهد بود و این وعده خداست که حق پیروز خواهد شد و خون های ریخته به نتیجه خواهد رسید.

بهستانی تخریب قبور بقیع از سوی وهابیون را مساله ای درآور برای مسلمانان و شیعیان و دوست داران اهل بیت دانست و اضافه کرد: هر ملتی می خواهد آثار گذشتگان و بزرگان و اماکن مقدس خود را حفظ کند، اما وهابی ها و سلفی ها و داعشی ها با فطرت انسان می جنگند و آثار و مکان های مقدس را تخریب می کنند و حتی جنازه های افراد والامقام و صحابه پیامبر را از مقابر آنها بیرون می کشند و این بی حرمتی ها را انجام می دهند.

امام جمعه موقت پرند با گرامیداست یاد شهید شیخ فضل الله نوری، سالروز تاسیس و تشکیل مجلس خبرگان رهبری و برگزاری اولین انتخابات آن را یادآور شد و با پاسداشت زحمات مجلس خبرگان و یاد و خاطر درگذشتگان آن گفت: مجلس خبرگان رهبری برای استحکام بیشتر نظام تاسیس و راه اندازی شد و بزرگترین و مهم ترین اقدام بموقع این مجلس انتخاب مقام معظم رهبری به رهبری جمهوری اسلامی ایران است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه انسان ها و بخصوص مومنان باید قدردان نعمات و قدردان و قدرشناس خود باشند، گفت: امام صادق علیه السلام می فرمایند شیعیان ما مانند زنبورعسل در بین حیوانات است و باید قدر این برتری را بدانند، خداوند برای مومنان نوری قرار داده تا در تاریکی ها حرکت کنند و راه را گم نکنند که بدان هدایت در ظلمات می گویند و هدایتی دیگر هدایت باطنی است و آن این است که خداوند مومنان را به بهشت هدایت می کند.

حزب الله و ولایت ما را به مقصد می رساند

بهستانی با تشریح آیاتی از قرآن با ذکر مثال در این خصوص افزود: در قرآن می خوانیم که خداوند می فرمایند هر کس از خدا بترسد به او نوری می دهیم که در تاریکی ها حرکت می کند و به مقصد می رسد، همه این نورها به امیرالمومنین امام علی (ع) وصل شده است، حزب ها و گروه های دیگر راه های دیگر می روند و فقط حزب الله است که به راه خدا می رود، حزب همیشه در همه دنیا مساله ساز است و مقابل رهبران و سران ایستاده اند، حزب الله و حزب ولایت است که ما را به مقصد می رساند.

خطیب نماز جمعه پرند به آیه دیگری از قرآن اشاره کرد و گفت: خداوند کسی را که می خواهد هدایت کند و او را همسایه انبیا و اولیا قرار دهد، سینه او را گشاده می کند، سختی ها برایش آسان می شود، نعمت صبوری دارد و کسی را که می خواهد از بهشت بیرون کند، سینه او را تنگ قرار می دهد و نماز و حجاب و تمام کارهای خیر برایش سخت می شود و نمی تواند به راست بیاید و این افراد باید استغفار کنند و از خدا بخواهند دلشان را نورانی کند تا با جمع مردم و مومنان باشد چرا که تنهایی انحراف می آورد اما مسیر راه خدا راه ولایت و مسیر سرزندگی است.