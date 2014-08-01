حمایت از مردم مظلوم غزه تکلیف شرعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد راهداری در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان در مصلی قدس و در جمع نمازگزاران اظهار داشت:جنایاتی که امروز در غزه رخ می‌دهد قلب تمامی مسلمانان و مردم جهان را به درد آورده است و ملت ایران در این راستا حمایت از مردم غزه را بر خود یک تکلیف الهی دانسته و هرگونه سکوت در مقابل کشتار انسان‌های بیگاه و نسل کشی را جایز نمی‌داند.

وی ابراز داشت: صهیونیست ها به بهانه کشته شدن چند نفر یهودی حمله را به نوار غزه آغاز کردند و با دستاویز قرار دادن همین بهانه سعی دارند تا به نسل کشی دست زده و حماس و مقاومت را خلع سلاح کنند.

راهداری با اشاره به اینکه هدف استکبار جهانی و همپیمانانش در برابر جنایات ضد بشری و جنگی اسرائیل شکستن مقاومت و تضعیف حماس و مسلمانان است افزود: ادعای حقوق بشر از طرف کشور های غربی تنها شعاری بی اساس و بی پایه است که تنها برای تامین منافع کشور های استکباری کاربرد دارد.

وی اظهار داشت: اسرائیل سعی دارد تا با بمباران بیمارستان ها و کشتن کودکان و زنان بی گناه مقاومت و حماس را خلع سلاح کند و مسلمانان را از پای در آورد تا برای خود حاشیه امنی ایجاد کند اما سخت در اشتباه است چرا که به جای خلع سلاح مقاومت امروز تمامی مردم غزه به رزمندگان مقاومت تبدیل شده اند.

وی ااذعان داشت: ملت ایران گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند و صحبت ایشان را در زمینه حمایت و کمک به مردم غزه لبیک گفته‌اند و از هیچ کمکی برای حمایت از مردم مظلوم غزه دریغ نخواهند کرد.

امام جمعه موقت زاهدان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک به مناسبت عید فطر در جمع نمازگزاران اظهار داشت: آثار و برکات بدست آمده در ماه مبارک رمضان یک مسلمان واقعی را منقلب می کند و باید تا ماه رمضان سال بعد این آثار پایدار پایدار بماند .

وی گفت: مسلمان باید در همه حال در مقابل خداوند تبارک و تعالی تسلیم و متواضع باشد زیرا مسلمانی یعنی تسلیم در برابر امر خداوند، همانگونه که امام حسین (ع) در قتلگاه تمام مصیبت های وارده را فراموش کرده بود و فرمود خدایا من تسلیم تو هستم.

وی ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: باید فضیلت‌های ماه مبارک رمضان را در تمامی ماه‌های سال ترویج دهیم زیرا ماه مبارک رمضان ماه خودسازی، خودشناسی، کمک به هم‌نوع و نیکوکاری را در وجود ماه نهادینه می کند.