دشمن به دنبال ترویج بی بندوباری از طریق شبکه های ماهواره ای در بین خانواده ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ملکی در خطبه های این هفته نماز جمعه قصرشیرین اظهار داشت: امروز حقوق بشر در دست غربی ها تنها به ابزاری برای از بین بردن حقوق و پایمال کردن حق دیگر کشورهای دنیا تبدیل شده است.

امام جمعه شهرستان قصرشیرین گفت: دشمنان نظام اسلامی به درستی فهمیده اند که هیچگاه نمی توانند از راه نظامی ضربه ای به این مملکت بزنند، لذا از سالهای گذشته تهاجم فرهنگی و نرم خود را علیه این نظام و جوانانش آغاز کرده و قصد ضربه زدن به اسلام و کم رنگ کردن شعائر دینی را دارند.

خطیب جمعه قصرشیرین افزود: مقام معظم رهبری به خوبی به خطرات جنگ فرهنگی دشمنان اسلام و نظام واقف هستند و به همین منظور کار فرهنگی را بالاتر و اولویت دارتر از اقتصاد تعریف فرموده اند.

وی با اشاره به نقش آموزه های دینی در مقابله با تهاجم یکسویه فرهنگی دشمنان این سرزمین، تاکید کرد: امروز باید بتوانیم فرهنگ دینی، اسلامی و ایرانی را به داخل خانواده هایمان ببریم، زیرا این بهترین روش برای تقویت بنیان خانواده های ایرانی محسوب می شود.

امام جمعه شهرستان قصرشیرین گفت: یکی دیگر از تلاشهای دشمنان برای ضربه زدن به جوانان این مملکت، ایجاد فرقه های زیرزمینی و شیطانی در سطح کشور است، لذا این مهم هوشیاری و بیداری فرزندان این مرزوبوم را می طلبد.

ملکی با تاکید بر اینکه دشمنان به دنبال ترویج خشونت و بی بندوباری از طریق شبکه های ماهواره ای در بین خانواده های ایرانی هستند، تاکید کرد: امرور در تبلیغات دشمنان، بهترین و مناسب ترین راه برای آرامش جوانان، ورود به فرقه های بی هویت و ضداسلامی تعریف شده است که این امری بسیار خطرناک برای جوانان و نوجوانان ایرانی است.