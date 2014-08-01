صهیونیست به دنبال نسل کشی در فلسطین/حمایت کشورهای عربی از اسرائیل باعث شرمساری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی زاده ظهر امروز در آیین نماز جمعه کرمان ضمن محکوم کردن جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در فلسطین گفت: اسرائیل با پشتوانه آمریکا، غرب و برخی کشورهای عربی دست به جنایت و نسل کشی در فلسطین می زند.

وی به سکوت مجامع بین المللی در برابر این جنایات اشاره و تصریح کرد: جنایات وحشیانه صهیونیستی به گونه ای است که مردم در اروپا نیز به صحنه آمده و اعتراض خود را علیه این اقدامات ددمنشانه اسرائیل اعلام کرده اند.

امام جمعه موقت کرمان به جنگ های 22 ، 33 و هشت روزه در غزه اشاره و تصریح کرد: امروز شاهد آغاز جنگ چهارم در این منطقه هستیم و مردم مظلوم فلسطین بیش از 20 روز است که مورد هجوم این رژیم غاصبگر قرار گرفته اند.

حجت الاسلام قاسمی زاده با اشاره به اینکه غزه در محاصره کامل است، اذعان داشت: مردم فلسطین شجاعانه در برابر جنایات اسرائیل ایستادگی کرده و سران مقاومت نیز اعلام کرده اند شهرهای این رژیم غاصب را زیر آتش موشک های خود خواهند یرد.

وی با اشاره به اینکه تلفات صهیونیست در این حملات بالاست، افزود: امروز از ترس موشک های مقاومت اسرائیل فرودگاه های خود را تعطیل کرده است.

امام جمعه موقت کرمان هدف اسرائیل از کشتار زنان و کودکان را نسل کشی عنوان کرد و اذعان داشت: مایه تاسف است برخی از سران کشورهای عربی از این رژیم غاصبگر حمایت می کنند.

وی تصرح کرد: امروز کشورهای مسلمان باید دست در دست یکدیگر و با اتحاد مقابل دشمنان اسلام ایستادگی کرده و اجازه ندهند که برادران مسلمان ما به خاک و خون کشیده شوند.

لزوم ترویج فرهنگ کار و تلاش در جامعه

حجت الاسلام قاسمی زاده در ادامه با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ کار و تلاش در جامعه تصریح کرد: باید دیدگاه افراد در خصوص کار تغییر پیدا کند.

وی بر لزوم عملی شدن شعار اقتصاد مقاومتی اذعان داشت: تحقق این شعار در واقع تحریم ها را بی اثر کرده و اقتصاد کشور را رونق می بخشد.

امام جمعه موقت کرمان تصریح کرد: امروز دشمنان از اقتصاد به عنوان حربه ای علیه کشور استفاده می کنند و ما باید با تقویت سرمایه گذاری و تولید داخلی و اجرای ارکان اقتصاد مقاومتی توطئه های دشمنان را نقش بر آب کنیم.

وی به وجود ظرفیت های فراوان در استان کرمان اشاه و تصریح کرد: باید بستر مناسب برای حضور سرمایه گذار در منطقه فراهم شود و این کار باعث اشتغالزایی در استان می شود.