اتحاد کشورهای اسلامی رژیم صهیونیستی را نابود می کند/انتقاد از حفر چاههای غیرمجاز در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار مردم مظلوم غزه، عنوان کرد: جنایات صهیونیست ها در غزه چهره واقعی و اوج وحشی گری این رژیم را به جهانیان نشان داده و نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی افزایش یافته است.

وی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس تشکر کرد و افزود: مقاومت مردم غزه چهره پوشالی رژیم نژادپرست و جنایتکار اسرائیل را نشان داده و این رژیم با وجود برخورداری از حمایت استکبار جهانی نتوانسته مقاومت مردم غزه را در هم بشکند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان تصریح کرد: اگر کشورهای اسلامی و عربی در برابر صهیونیست ها با یکدیگر متحد شوند این رژیم نابود خواهد شد و تنها کشوری که به طور واقعی از ملت فلسطین حمایت کرده جمهوری اسلامی ایران بوده است.

آیت الله نعیم آبادی در ادامه سخنان خود مسئله کم آبی در مناطق جنوبی کشور و به خصوص استان هرمزگان را بسیار مهم برشمرد و بیان داشت: کم آبی با مدیریت مصرف و منابع آبی و استفاده بهینه از این منابع قابل کنترل است.

وی از حفر چاه های غیرمجاز در استان هرمزگان انتقاد کرد و گفت: حدود شش هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان هرمزگان حفر شده که با توجه به کم آبی و خشکسالی در این استان، استفاده بیش از حد از منابع آب زیرزمینی می تواند برای هرمزگان بحران زا باشد.

امام جمعه بندرعباس خاطرنشان کرد: سفره های آب زیرزمینی دارای ظرفیت مشخصی هستند که باید به اندازه از آنها استفاده کرد و و حفر چاه های غیرمجاز موجب شوری آب و کم شدن منابع آبی زیرزمینی خواهد شد و باید برای خرج از بحران کم آبی از این منابع درست استفاده کنیم.