راهپيمايي دوباره مردم يزد در دفاع از مردم غزه/ اعلام بيزاري از كودك كشي هاي اسرائيل

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اينكه حضور پرشمار و حماسي مردم يزد همزمان با مردم ديگر نقاط كشور در راهپيمايي روز قدس در تاريخ ثبت شد، مردم نوع‌دوست دارالعباده امروز بار ديگر پس از نماز سياسي عبادي جمعه، راهپيمايي باشكوهي در حمايت از كودكان غزه برپا كردند.

نمازگزاران با سر دادن شعارهاي «مرگ بر كودك كش»، «مرگ بر انگليس»، «مرگ بر اسرائيل» و «مرگ بر آمريكا» تنفر و بيزاري خود را از جنايتكاران جهان به نمايش گذاشتند.

مردم امروز همچنين سازمان‌ بين‌ الملل را به خاطر سكوت در برابر فجايع غزه محكوم كردند و عليه آن شعار «سازمان بين‌الملل ننگت باد ننگت باد» سر دادند.

امروز همچنين مردم يزد با سر دادن شعارهاي «يا ايها المسلمون اتحدوا اتحدوا» و «سكوت هر مسلمان خيانت است به قرآن»، سكوت مسلمانان جهان در برابر اين فجايع را محكوم كردند.

«حمايت از فلسطين، حمايت از اسلام است»، «مرگ بر صهيونيست»، «مرگ بر منافقين و كفار»، «مرگ بر اسرائيل» و «مرگ بر آمريكا» ديگر شعارهاي راهپيمايان امروز يزد بود.

اين راهپيمايي امروز در سراسر استان يزد برگزار شد و در مركز استان يزد پس از پايان نماز جمعه، از مسجد ملا اسماعيل به سمت ميدان اميرچخماق برگزار شد.

نظير اين مراسم در شهرستان‌هاي ابركوه، اردكان، اشكذر، بافق، بهاباد، تفت، خاتم، مهريز، ميبد و يزد برگزار شد.