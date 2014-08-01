مردم کرج کودک کُشی رژیم جعلی اسراییل را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پس از اقامه نماز جمعه مردم ولایتمدار کرج با راهپیمایی و سر دادن شعار " اسراییل آدم کُش نابود باید گردد" " مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل" از مردم بی دفاع غزه حمایت کردند و کشتار کودکان بی گناه فلسطینی توسط رژیم غاصب اسراییل را محکوم کردند.

در این راهپیمایی بسیاری از مسئولان ارشد استانی و شهرستانی به همراه خانواده های شهدا و ایثارگران هم پای مردم شرکت کردند، عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رژیم جعلی اسراییل با جنایت‌های وحشیانه در قبال مردم بی دفاع غزه خود را در جهان به منفورترین رژیم تبدیل کرده است، تاکید کرد: دنبال کردن اخبار کشورهای دنیا این واقعیت را اثبات می کند که مردم و افکار عمومی از رژیم غاصب صهیونیت متنفر هستند و اقدامات وحشیانه این رژیم را در فلسطین محکوم می کنند.

اکبریان در ادامه بیان کرد: کشتار وحشیانیه زنان و کودکان بی‌پناه و بی دفاع غزه نشانه حقارت نیروهای اسراییلی است.





این مسئول خاطرنشان کرد: نیروهای مقاومت با توکل بر خدا در مقابل جنایت‌هات وحشیانه این رژیم منفور ایستادگی می کنند و از سرزمین خود دفاع خواهند کرد و قطعا اجازه نمی دهند زورگویی رژیم اشغالگر قدس کاری از پیش ببرد.



نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سکوت مجامع بین‌اللملی در برابر تهاجمات وحشیانیه رژیم اشغالگر قدس ننگی در کارنامه این ملت ها است چرا که حمایت از مردم بی دفاع مخصوصا مردم و کودکان بی پناه غزه یکی از مهمترین وظایف بشریت در تمام دنیا است.



اکبریان در پایان یادآور شد: مجامع بین المللی باید در رساندن دارو و تجهیزات پزشکی به مردم غزه از هیچ تلاشی فرو گذار نباشند.

در پایان راهپیمایی شهروندان کرجی با محکوم کردن کشتار مردم بی پناه غزه به دست رژیم جنایتکار از مجامع بین المللی خواستند تا به سکوت خود پایان داده و به این ننگ خاتمه دهند.