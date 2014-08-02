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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۸:۵۸

توکلی:

حساسیت مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در تبریز بالاست

حساسیت مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در تبریز بالاست

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس کمیته داوران کنفدراسیون هندبال آسیا گفت: حساسیت مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در تبریز به جهت انتخابی جام جهانی برزیل بالاست.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود توکلی عصر جمعه در کمیته هماهنگی برگزاری بازی های هندبال قهرمانی جوانان آسیا در تبریز با تاکید بر اینکه داوران این رقابت ها به طور کامل آماده شروع بازی ها هستند، ادامه داد: تمام تیم ها با حداکثر نفرات و توان خود در این مسابقات شرکت کرده اند و این موضوع بر حساسیت مسابقات افزوده است.

وی با تاکید بر اینکه سطح برگزاری مسابقات امسال خیلی بالاتر از سال های گذشته خواهد بود، اظهار داشت: تیم ملی ایران نیز می تواند با درخشش در این مسابقات، یکی از تیم های صعود کننده به جام جهانی جوانان در برزیل باشد.

توکلی همچنین با اشاره به اینکه تبریز ظرفیت ها و پتانسیل های برگزاری بازی های بین المللی را دارد، افزود: امکانات و هتل ها و همچنین سالن پورشریفی تبریز نیز بسیار خوب بوده است.

لازم به یادآوری است که چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جوانان آسیا از فردا شروع و تا 23 مرداد ماه در تبریز با حضور 11 تیم برتر قاره کهن برگزار می شود.

کد مطلب 2341104

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