  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ مرداد ۱۳۹۳، ۲۲:۳۲

پیام صادقیان:

داوری می توانست بهتر از این باشد/ همیشه بازی اول سخت است

داوری می توانست بهتر از این باشد/ همیشه بازی اول سخت است

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه داور می توانست با نزدن سوت های پی در پی بهتر از این قضاوت کند گفت: همیشه دیدارهای اول برای همه تیم ها سخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام صادقیان در پایان دیدار این تیم مقابل نفت تهران ضمن انتقاد از عملکرد داوری با بیان این مطلب افزود: داور می توانست با سوت نزدن های پی در پی و قطع نکردن بازی قضاوت بهتری از خود نشان دهد. آقای صالحی با توجه به اینکه مدام سوت می زد و بازی را قطع می کرد سرعت را از تیم ما گرفته بود و ما نتوانستیم آنچه را که سرمربی از ما خواسته بود انجام دهیم.

وی دیدار اول در لیگ اول را همیشه سخت خواند و افزود: در طول سال‌هایی که لیگ برتر انجام می شود ثابت شده است که دیدار اول لیگ همیشه سخت بوده و تیم ها در این بازی دچار مشکل می شوند و ما هم از این قاعده مستثنی نبودیم.

صادقیان در پایان خاطرنشان کرد: مطمئنم در ادامه لیگ بازی های خوبی از خود ارائه خواهیم داد و اجازه نمی دهیم تا هوادارانمان با ناراحتی ورزشگاه را ترک کنند.

کد مطلب 2341107

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها