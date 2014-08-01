داوری می توانست بهتر از این باشد/ همیشه بازی اول سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، پیام صادقیان در پایان دیدار این تیم مقابل نفت تهران ضمن انتقاد از عملکرد داوری با بیان این مطلب افزود: داور می توانست با سوت نزدن های پی در پی و قطع نکردن بازی قضاوت بهتری از خود نشان دهد. آقای صالحی با توجه به اینکه مدام سوت می زد و بازی را قطع می کرد سرعت را از تیم ما گرفته بود و ما نتوانستیم آنچه را که سرمربی از ما خواسته بود انجام دهیم.

وی دیدار اول در لیگ اول را همیشه سخت خواند و افزود: در طول سال‌هایی که لیگ برتر انجام می شود ثابت شده است که دیدار اول لیگ همیشه سخت بوده و تیم ها در این بازی دچار مشکل می شوند و ما هم از این قاعده مستثنی نبودیم.

صادقیان در پایان خاطرنشان کرد: مطمئنم در ادامه لیگ بازی های خوبی از خود ارائه خواهیم داد و اجازه نمی دهیم تا هوادارانمان با ناراحتی ورزشگاه را ترک کنند.