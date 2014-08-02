رایزنی برای برگزاری دیدار فوتبال ایران – کره در تبریز

سید محمد شروین اسبقیان امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تبریز قابلیت و توانایی برگزاری رقابت های بین المللی را دارد، گفت: پس از میزبانی موفق رقابت های شطرنج جام ملت های آسیا و بیست و نهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری ایران – آذربایجان برای اولین بار در سطح نیمه حرفه ای در سه ماهه اول سال 93، اکنون تبریز شاهد برگزاری رقابت های هندبال قهرمانی جوانان آسیا است.

وی ادامه داد: برگزاری موفق چنین تورنمنت ها و رقابت های معتبری نشان از توانایی، شایستگی و پتانسیل بالای شهر تبریز و استان آذربایجان شرقی دارد.

اسبقیان در پاسخ به این سئوال که آیا امکان دارد شهر تبریز در رشته های پرطرفداری همچون فوتبال نیز میزبانی داشته باشد، تصریح کرد: در تلاش هستیم که چنین اتفاقی در تبریز رخ دهد، به همین منظور در حال رایزنی هستیم تا یکی از بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمان به میزبانی شهر تبریز برگزار شود.

وی در خصوص اینکه احتمال دارد میزبانی دیدار دوستانه ایران و کره جنوبی به تبریز داده شود، گفت: برگزاری این بازی در تبریز چندان هم غیر محتمل نیست و همانطور که گفتم، برای این امر باید رایزنی کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا کفپوش جدید اختصاص یافته به سالن پورشریفی تبریز، پس از اتمام مسابقات هندبال به فدراسیون بازگردانده خواهد شد؟ عنوان کرد: این کفپوش ویژه از سوی فدراسیون به تبریز آورده شده و در سالن پورشریفی نصب شده است اما تلاش می کنیم که پس از پایان مسابقات هندبال قهرمانی آسیا آن را در تبریز نگه داریم.

وی افزود: این کفپوش برای استفاده در سایر رشته های ورزشی از جمله فوتسال و والیبال نیز کارایی دارد.