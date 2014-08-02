ردپای بی اعتباری زیر پل تاریخی کرج/وقتی که اثر تاریخی به جای جذب گردشگر سکونتگاه معتادان می شود!

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال رشد روز افزون و بی رویه جمعیت در کلانشهر کرج، افزایش فضاهای گمشده شهری مانند قارچ های سمی سر از خاک بیرون آورده اند وجود چنین فضاهایی حس عدم امنیت را در شهروندان افزایش می دهد. فضاهای گمشده و ناامن شهری مستعد بروز جرم هستند و بی توجهی مسئولان به این امر برای برخی فرصت طلبان زمینه بروز رفتارهای نابهنجار اجتماعی را فراهم می کند و همه این عوامل دست به دست هم می دهند که حضور شهروندان در این فضاها کمرنگ و محو شود و به تعبیری عامیانه تر می توان گفت در فضاهایی که مستعد بروز جرم هستند زندگی شهری خواهد مرد.

پل تاریخی کرج تبدیل به مکانی برای تولید انواع جرم ها شده است

با بیان این مقدمه به موضوع گزارش می پردازیم؛ سال گذشته در خبرگزاری مهر گزارشی با عنوان "اثر تاریخی سکونتگاه معتادان شد/از ظرفیت فراموش شده گردشگری تا پیدا کردن مقصر" منتشر شد که واکنش های متفاوتی را از سوی مسئولان به همراه داشت. در این گزارش به وضعیت نامطلوب پل تاریخی کرج اثری به یادگار مانده از دوره سلجوقیان پرداختیم.

عکس هایی که در این گزارش منتشر شد گویای بسیاری از مسائل بود به طوری که مسئولان نمی توانستند ادعا کنند که این اثر تارخی سکونتگاه معتادان نشده است. با گذشت یک سال اما وضعیت تغییری نکرده است و همچنان معتادان در این مکان تاریخی که ظرفیت خوبی برای توسعه گردشگری در سطح کلانشهر کرج است جولان می دهند.

این اثر تاریخی در ورودی شهر کرج در صورتی به حال خود رها شده که تبدیل به مکانی برای تولید انواع جرم ها شده است. و بسیاری از شهروندان از ساعت 8 شب دیگر در این محله ترددی ندارند و این خود دلیلی برای افزایش ناامنی است.

با گذشت یک سال خبری از بسترسازی رودخانه زیر پل تاریخی کرج نیست

در کنار وضعیت نابسامان این اثر تاریخی باید به اقدام شهرداری کرج نیز اشاره کرد، معاونت عمرانی شهرداری بدون در نظر گرفتن حریم این اثر تاریخی اقدام به اجرای احداث پل روگذر کرد که این امر باعث شد اداره کل میراث فرهنگی البرز از شهرداری کرج به صورت قانونی شکایت کند چرا که شهرداری حریم و اصالت این اثر تاریخی را در نظر نگرفته بود. البته گویا در جلسه اي که با حضور مسئولان میراث فرهنگی و شهرداری تشکیل می شود، مسئولان میراث فرهنگی حريم پل تاريخي كرج را كاهش می دهند تا پروژه پل روگذر از سر گرفته شود.

این در حالیست که پیشتر یکی از کارشناسان باستان شناسی و تعیین حریم اداره کل میراث فرهنگی البرز عنوان کرده بود که مراحل مرمت و بازسازی پل تاریخی کرج به پایان رسیده است و از این پس باید شهرداری وارد میدان شده و به داد وضعیت نابهنجار پل تاریخی کرج برسد.

مسئولان شهرداري نيز بيان كرده بودند كه با يك شركت پيمانكار (شركتي كه فرايند زيباسازي فضاي سبز اطراف پل كارون در اهواز و پل خواجو و سي سه پل در اصفهان را بر عهده داشته است) در حال انعقاد قرارداد هستند.

البته با گذشت یک سال هنوز خبری از زیباسازی و فراهم کردن بستر رودخانه ای که از زیر این پل می گذرد، نیست، حال کجای کار می لنگد خدا می داند....

وقتی اعتباری وجود ندارد حرفی برای گفتن نیست

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی البرز در جواب به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اداره میراث فرهنگی البرز برنامه ای برای حفاظت از این اثر دارد یا نه؟ اظهار می دارد: بخش عمده ای فاز مرمت و بازسازی این اثر به پایان رسیده است حال اقدامات دیگر از جمله بستر سازی رودخانه ای که از زیر این پل می گذرد به عهده معاونت شهری و سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج است.

مریم عامری می افزاید: با توجه به اینکه اعتبارات اداره کل میراث فرهنگی البرز در سال 93 تصویب و ابلاغ نشده است نمی توانیم بودجه ای را برای فاز تکمیلی این اثر تاریخی در نظر بگیریم، چرا که اعتبارات دولت محدود ابلاغ می شود و آثار تاریخی در اولویت هستند که در معرض نابودی قرار دارند و به عبارتی وضعیتشان در مرحله اضطراری است.

این مسئول تصریح می کند: بستر سازی رودخانه زیر پل تاریخی کرج در حوزه اختیارات و اعتبارات اداره کل میراث فرهنگی نیست و به معاونت شهری و سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج مربوط می شود.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی البرز خاطرنشان می کند: برای خارج کردن این آثار از این وضعیت اسفناک اعتبار و بودجه نیاز است وقتی اعتباری وجود ندارد ما نیز حرفی برای گفتن نداریم چرا که وقتی برنامه ای ارائه می شود برای اجرا نیاز به بودجه دارد و زیبنده یک مدیر نیست حرفی بزند که به مرحله اجرا نرسد.

بنابر این سخنان حال باید نشست و نظاره کرد که یک اثر تاریخی به مرحله اضطراری و تخریب برسند تا مسئولان اراده کرده و اعتباری برای نجاتشان اختصاص دهند.

تغییر مدیریت در اداره کل میراث فرهنگی البرز کار شهرداری را به تاخیر انداخت

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می دارد: چند سال گذشته برای بسترسازی و ایجاد فضای سبز پل تاریخی کرج اقداماتی انجام شد که میراث به صورت قانونی جلوی اقدامات شهرداری کرج را گرفت.

عباس زارع در ادامه بیان می کند: اداره کل میراث به دلیل اینکه شهرداری به حریم کیفی این اثر لطمه وارد کرده است برخورد قانونی کرد و انجام اقدامات بسترسازی متوقف شد به طوری که اگر به این اثر سری زده باشید آثار و بقایایی اقدامات شهرداری در سالهای گذشته مشهود و محسوس است.

وی تاکید می کند: منطقه ای که این اثر تاریخی در آن قرار گرفته است به لحاظ امنیتی در شرایط خوبی به سر نمی برد به طوری که سرای معتادان شده است و امنیت مردمی که از آنجا عبور می کنند را تحت شعاع قرار داده است.

زارع اضافه می کند: تغییر مدیریت در اداره کل میراث فرهنگی کار شهرداری را متوقف کرد، و منجر به برخورد قانونی شد، اگر شهرداری به این نتیجه برسد که مداخله و اقداماتش در این مکان تاریخی با ممانعت قانونی از سوی اداره کل میراث مواجه نمی شود اقدامات بسترسازی و ایجاد فضای سبز را از سر خواهد گرفت.

این مسئول در پایان با اشاره به تعریض خیابان تهران که در آن محدوده قرار گرفته است، تصریح می کند: پل های ساخته شده در این محدوده و همچنین تعریض خیابان تهران بسیاری از تحولات در این منطقه را تحت تاثیر قرار داده است ولی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در صورت عدم ممانعت اداره کل میراث البرز آمادگی کامل دارد تا با ارائه طرح، برنامه ریزی و سرمایه گذاری این اثر تاریخی را از چنین وضعیتی نجات دهد.

در ادامه مدیرکل امور اجتماعی استانداری البرز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان می کند: این اثر تاریخی در مرکز شهر قرار گرفته است و به عبارتی می توان گفت قلب شهر کرج محسوب می شود.

امنیت فضاهای تاریخی در مدار توجه قرار گیرد

حمیدرضا عسگری مورودی در ادامه اظهار می دارد: متاسفانه این منطقه و این اثر تاریخی در حالی به حال خود رها شده است که مرکزی برای معتادان و کارتن خوابها شده است.

وی خاطرنشان می کند: بسیاری از افراد سودجو در این مکان مرتکب جرم های مشهودی می شوند و حفظ امنیت این منطقه به عهده دستگاههای امنیتی است.

مدیرکل اداره کل امور اجتماعی استانداری البرز با اشاره به اینکه آثار تاریخی گنجینه ارزشمندی از فرهنگ ما هستند، می افزاید: سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ موجب هویت بخشی به مردم البرز می شود.

عسگری موردی بیان می کند: امنیت فضاهای تاریخی باید بیشتر در مدار توجه قرار گیرد چرا که فضاهای متنوع تاریخی یکی از ابزارهای است که می تواند هویت فرهنگی را سامان دهد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری البرز در پایان با اعلام اینکه باید جلسه ای اضطراری با حضور مسئولان شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی و دیگر متولیان برگزار شود، یادآور می شود: با وجود رودخانه ای که از زیر این اثر تاریخی می گذرد، وضعیت محیط زیست این منطقه در معرض خطر جدی است چرا که کشاورزان در مناطق پایین دستی مشغول آبیاری زمین های خود هستند و با این تفاسیر زنگ خطر عوارض بهداشتی و زیست محیطی در این منطقه به گوش می رسد.

در پایان باید گفت؛ پل تاریخی کرج در منطقه ای از شهر که فاقد امنیت است واقع شده، و نباید از خاطر دور داشت که امنیت یکی از اساسی ترین فاکتورهای شهروندان برای انتخاب محل سکونت و حتی گذران اوقات فراغت است. امروزه نقش فضاهای عمومی در تعدیل محیط اجتماعی شهری بر هیچکس پوشیده نیست، لیکن کلانشهرها با بحران فضاهای عمومی و افزایش فضاهای بی دفاع روبرو هستند. فضاهای بی دفاع می توانند رابطه سالم انسان و شهر را، که مجموعه ای از کنش های متقابل است، به رابطه ای منفعل و گاه خصمانه انسان نسبت به محیط بدل سازند. تا زمانیکه فرد در محیط احساس آرامش نکند، و همواره نگران قربانی شدن باشد، نمی تواند قابلیت ها و ارزش های خود را به نمایش بگذارد، و نقش اجتماعی خود را به نحو مطلوبی ایفا کند.

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گزارش: ساره نوری