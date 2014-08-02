اعتماد سازی شرط مهم سرمایه گذاری سالم در گیلان/ هر ربع ساعت یک پرونده در محاکم قضایی استان رسیدگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گیلان به لحاظ ظرفیت اقتصادی یک استان استثنایی در کشور است از اینرو می طلبد مسئولان بطور صحیح از این توان استفاده کنند. شایسته این استان زیبا و مستعد شمالی نیست که از حیث داشتن تعداد بیکار در مقام دوم کشوری قرار داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان گیلان در این باره به دو مقوله عدالت و امنیت در زندگی بشریت اشاره کرد و افزود: قوه قضائیه متولی عدالت در جامعه است.

گیلان پایگاه مهم گردشگری در سطح ملی و حتی بین المللی است

احمد سیاوش پور در ادامه با بیان اینکه قوه قضائیه دارای دو شان قضایی و نظارتی است، افزود: گیلان به لحاظ ظرفیت اقتصادی یک استان استثنایی در کشور است بنابراین باید از این توان بطور صحیح بهره گیری شود و شایسته این استان شمالی نیست که از حیث داشتن تعداد بیکار در مقام دوم کشور قرار گیرد.

وی تاکید کرد: گیلان می تواند به عنوان یک پایگاه مهم گردشگری در سطح کشور و حتی بین المللی باشد.

سیاوش پور تصریح کرد: این استان شمالی در عرصه کشاورزی، گردشگری، شیلات، صنعت متناسب و سازگار با اقلیم منطقه و غیره از توان برجسته ای برخوردار است و می تواند وضعیت فعلی گیلان را متحول کند.

وی همچنین با بیان اینکه برای پویایی ظرفیت های اقتصادی استان باید سرمایه گذاری را تقویت کرد، گفت: برای سرمایه گذاری سالم در استان اعتماد شرط مهم است برای ایجاد اعتماد باید نگاه ها مثبت شود.

رئیس کل دادگستری گیلان گفت: فاکتورها برای سرمایه گذاری سالم در استان شامل اعتمادسازی، ضرورت اجرای طرح آمایش سرزمین، شفافیت، وجود هماهنگی و تعامل دقیق بین دستگاه های متولی نه تعارض در رفتار یکدیگر و غیره است.

وی افزود: موقعیت و شرایط سرمایه گذاری متناسب با اقلیم استان باید در قالب آمایش سرزمین پیش بینی شود.

سیاوش پور از تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در دادگستری استان خبرداد و بیان داشت: این کمیته متشکل از مسئولان دادگستری، اقتصادی و صنعتی استان است.

شرایط سرمایه گذاری متناسب با اقلیم استان باید در قالب آمایش سرزمین پیش بینی شود

وی تصریح کرد: مسائل و امورات مربوط به روند سرمایه گذاری که با موانع قانونی مواجه می شود در این کمیته طرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

رئیس کل دادگستری استان گفت: گیلان دارای 26 حوزه قضایی ( 16 دادگستری و 10 دادگاه بخش )، 320 نفر قاضی و هزار و 200 نفر کارمند است و پارسال در مجموع رسیدگی پرونده های قضایی اعم از دادسراها، دادگاه های بدوی، تجدیدنظر، انقلاب و اجرای احکام 399 هزار و 657 فقره پرونده در مجموعه دادگستری و 120 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان مورد رسیدگی قرار گرفت.

سیاوش پور تصریح کرد: علاوه بر این پارسال 12 هزار پرونده مربوط به سالیان گذشته در دادگستری و سه هزار و 500 پرونده در شورای حل اختلاف استان مختومه شد.

رئیس کل دادگستری گیلان گفت: کاهش اطاله دادرسی از دغدغه های مهم مسئولان قضایی کشور و استان است.

وی بیان داشت: هم اکنون روزانه در هر دادگاه استان 7 تا 8 وقت رسیدگی تعیین می شود به عبارتی روزانه هر ربع ساعت یک پرونده در محاکم قضایی گیلان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

سیاوش پور اذعان داشت: به دلیل تراکم رسیدگی قضات به ناچار مرحله صدور رای بسیاری از این پرونده ها را به وقت بعداز ظهر یا حتی شب موکول می کنند و هر قاضی بطور میانگین در روز 15 ساعت به کار قضایی ( منزل و محل کار) می پردازد.

رئیس کل دادگستری گیلان گفت: قوه قضائیه به لحاظ اعتباری وضعیت مناسبی نداشته و به عبارتی جوابگوی ماموریت های خود نیست.

سیاوش پور با بیان اینکه سالانه در کشور 14 میلیون پرونده در چرخه رسیدگی قرار می گیرد، اظهارداشت: این تعداد پرونده به همت 8 تا 9 هزار قاضی رسیدگی می شود و برخی پرونده ها براساس آئین دادرسی و تشریفات قانونی زمان بر هستند.

رئیس کل دادگستری گیلان بیان داشت: دادگستری همان گونه که از مفهومش پیدا است همواره مرجع رسیدگی به تظلمات مردم بوده و ستم دیدگان، قوه قضائیه را خانه عدل و تنها پناهگاه خود می شناسند.

سالانه 14 میلیون پرونده در کشور در چرخه رسیدگی قرار می گیرد

وی یادآورشد: قوه قضائیه در حفظ توازن قوا اهمیت اساسی دارد و می تواند از صلاحیت ها و اختیارات قضایی برای نظارت قوای دیگر استفاده کند و ضمن رسیدگی به دعاوی، تجاوزها و شکایت ها حل و فصل منصفانه امور قضا را به عهده داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت توسعه سرمایه گذاری در استان تاکید کرد و گفت: " اعتماد " بخش بسیار مهمی از سرمایه‌گذاری است که باید برای صاحبان سرمایه و ورود بخش خصوصی ایجاد شود.

غلامعلی جعفرزاده روان‌ سازی امور و تسهیل در صدور مجوزها برای توسعه سرمایه گذاری نیازی بسیار جدی دانست و افزود: ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در بخش‌ های اقتصادی گیلان می‌ تواند تحولی جدی در این منطقه ایجاد کنند.

وی همچنین اظهارداشت: بیکاری یکی از معضلات مهم گیلان است که برای رفع این مهم باید سرمایه گذاری سالم استان صورت گیرد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: در این زمینه کمیته حمایت از سرمایه گذاری در استان تشکیل شده و مشکلات و معضلات که سرمایه گذاران با آن مواجه هستند مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: گیلان از ظرفیت های بی بدیلی برای سرمایه گذاری برخوردار است با تعامل و همیاری می توان این توان ها اقتصادی را در راستای اشتغال و پویایی اقتصادی بهره گیری کرد.

جعفرزاده در ادامه با تاکيد بر ضرورت حمايت از سرمايه‌گذار و فراهم‌سازي بستر لازم براي حضور سرمايه‌گذاران در استان یادآورشد: حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاری در شرایط حساس کنونی یک ضرورت است.

حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاری در شرایط حساس کنونی یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، تشکیلات دادگستری در گیلان پیشینه 93 ساله دارد، نخستین ادارات عدلیه یا دادگستری از سال 1299 هجری خورشیدی نخست در رشت و به تدریج در شهرستان های لاهیجان و بندر انزلی تاسیس شد.

این مرجع قضایی امروز با ایجاد ادارات مختلف در 16 شهرستان استان فعال است و رسیدگی به امور قضایی و دعاوی شهروندان را برعهده دارد.