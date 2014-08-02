طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای رفع محاصره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نبأ پرس، منابع عربی از سفر مسئولان بلند پایه اروپایی به قاهره به منظور ارائه طرح مشترک فرانسه و آلمان برای برقراری آتش بس در غزه خبر دادند.
به موجب این گزارش طرح مذکور به حمایت "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارحه اتحادیه اروپا برای بازگشایی گذرگاه رفح و رفع محاصره غزه تنظیم شده است.
شبکه العربیه در این خصوص اعلام کرده که مسئولان اروپایی پس از رایزنی در قاهره، نتایج این رایزنیها را به رام الله و تل آویو اعلام خواهند کرد.
جزئیات این طرح به شرح زیر است:
-بازگشایی گذرگاههای شش گانه به منظور نقل و انتقال کالا و افراد از داخل و خارج نوار غزه.
-از سرگیری نظارت ناطران اروپایی در گذرگاه رفح.
-آمادگی اتحادیه اروپا برای اعمال نظارت بر گذرگاههای دیگر.
-بررسی امکان سرعت بخشی به روند استقرار ناظران اروپایی در کنار نیروهای امنیتی فلسطینی.
-تلاش برای افتتاح خطوط دریایی میان آنکارا و غزه برای انتقال کمکهای بشردوستانه.
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