به گزارش خبرنگار مهر، فعالان بازار مسکن امیدوارند که بازار خرید و فروش که در ماه مبارک رمضان با رکود بیشتری نسبت به ماه‌های قبل روبرو شده بود، از این روزها وارد مرحله جدیدی شود و حجم معاملات در این بازار افزایش پیدا کند تا رونق این بازار بتواند دیگر فعالیت های مرتبط با مسکن را فعال تر کند.

در واقع بازار مسکن از حدود دو سال پیش و پس از افزایش قیمت ها با رکود مواجه شد و کاهش قدرت خرید متقاضیان منجر به این شد که تقاضا در بازار مسکن به شدت کاهش پیدا کند اما متقاضیان بازار اجاره افزایش یابد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و افزایش وام مسکن به 35 میلیون تومان، کارشناسان امیدوار بودند که بازار مسکن از رکود خارج شود اما بازهم علیرغم کاهش قیمت ها، متقاضیان رغبتی برای خرید مسکن نشان نداند و این بازار هنوز هم با رکود مواجه است.

البته افزایش قیمت اوراق مسکن هم از دلایلی است که قدرت خرید را در بازار افزایش نداد و حتی در ماه مبارک رمضان تا حدود 10 میلیون تومان هم برای تسهیلات 45 میلیون تومانی مسکن افزایش پیدا کرد که البته امروز نرخ این اوراق نسبت به هفته گذشته کاهش یافت.

باوجودی که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اوایل امسال عنوان کرده بود که قیمت اوراق مسکن کنترل می‌شود و در همین راستا خرید و فروش اوارق مسکن دوماهه شد اما بازهم نرخ این اوراق با وجود کاهش تقاضا در بازار افزایش پیدا کرد.

این رکود موجب کاهش ساخت و ساز در اوایل امسال شده است به طوری که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، حجم صدور پروانه های ساختمانی در ابتدای امسال با کاهش 53 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده است که این می‌تواند یک زنگ خطر برای بازار مسکن باشد.

براساس این گزارش، کاهش ساخت و ساز در امسال می تواند بر عرضه مسکن در سال آینده تاثیر گذار باشد و تعداد آپارتمان‌های نوساز را در شهر تهران کاهش دهد که باتوجه به نیاز انباشته مسکن، این موضوع می تواند متقاضیان را با مشکل مواجه کند.

نرخ آپارتمان‌های کمتر از 50 متر در تهران

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، آپارتمانی 42 متری و نوساز در میدان تسلیحات - خ واشقانی، با انباری 155 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و در میدان سپاه - سرباز واحدی 43 متری با عمر 6 ساله بدون پارکینگ 155 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

آپارتمانی به مساحت 45 متر و یکخوابه با عمر 12 ساله و پارکینگ و انباری در جنت آباد با شرایط 42 میلیون تومان رهن، 45 میلیون تومان وام و 125 میلیون تومان نقد به فروش می‌رسد.

همچنین در خیابان فلاح - سجاد شمالی هم واحدی 44 متری با پارکینگ با شرایط 38 میلیون تومان نقد، 45 میلیون توام وام و 25 میلیون تومان رهن قیمت گذاری شده است و در جمالزاده - فاطمی واحدی 42 متری و تکواحدی طبقه4 با عمر 18ساله، 170 میلیون تومان فروخته می‌شود.

در مترو شریف واحدی 45 متری با عمر 3 ساله تکواحدی با آسانسور با شرایط 16 میلیون تومان وام و 174 میلیون تومان نقد قیمت گذاری شده است و در مهرآباد جنوبی - شمشیری آپارتمان 48 متری و یکخوابه با 35 میلیون تومان وام، 25 میلیون تومان رهن و 55 میلیون تومان نقد فروخته می‌شود.

در رودکی بالاتر از سپه واحدی 50 متری طبقه2 فول بازسازی با پارکینگ انباری 138 میلیون تومان به فروش می‌رسد و مرزداران واحدی 50 متری با عمر 13ساله با تمامی امکانات 270 میلیون تومان فروخته می‌شود.



