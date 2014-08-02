حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وقوع سیلاب در رابر اظهار داشت: قبل از وقوع این حادثه طبیعی اطلاعیه و هشدارهای لازم در این خصوص داده شده بود.

وی با اشاره به اینکه بارندگی‌ها در رابر دو روز به طول انجامید، گفت: طی چند روز اخیر شاهد بارندگی در رابر، لاله زار و بافت بودیم که به ترتیب میزان بارندگی ها در این شهرها 55، هشت و 1.2 میلیمتر ثبت شده است.

حبیبی با اشاره به ادامه فعالیت سامانه بارش زا در استان کرمان گفت: انتظار داریم طی عصر امروز و فردا ناپایداری هایی را به صورت رگبار و رعد و برق در مناطق جنوب استان شاهد باشیم.

این مسئول اذعان داشت: فعالیت این سامانه طی امروز و فردا به شدت روزهای گذشته نخواهد بود اما به دلیل احتمال وقوع سیلاب در ارتفاعات و روستاهای بالا دست توصیه می شود مردم از حضور در حاشیه رودخانه ها و مکان های پرخطر خودداری کنند.

حبیبی تصریح کرد: همچنین با توجه به فعالیت این سامانه احتمال آب گرفتگی معابر در جنوب شرق استان کرمان وجود دارد.

هوای کرمان متاثر از بادهای 120 روزه سیستان

رئیس مرکز هواشناسی کرمان در خصوص گرد و غبار چند روز گذشته در کرمان ابراز داشت: این گرد و غبار ناشی از بادهای 120 روزه سیستان بود که وزش این بادها ادامه داشته و هرگاه شدت آن زیاد می شود، کرمان گرد و غبار آن به کرمان می رسد.

حبیبی یادآور شد: روز پنجشنبه دمای 41 درجه در کرمان ثبت شد و پیش بینی می شود که حداکثر دمای هوا طی امروز در این شهر به 38 درجه سانتیگراد برسد.

وی همچنین با اشاره به ثبت دمای 49 درجه در شهداد طی چند روز اخیر، ابراز داشت: روز گذشته شهداد با 47 درجه گرمترین و لاله زار با 14 درجه سردترین مناطق استان کرمان بوده اند.

رئیس مرکز هواشناسی کرمان تصریح کرد: دمای هوا طی چند روز آینده در کرمان تغییر محسوسی نداشته و افزایش دما رخ نمی دهد.