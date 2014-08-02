600 هکتار از اراضی شهرستان خاش به کشت برنج اختصاص دارد

امان‌الله طوقی در گفنگو با مهر بیان داشت: کار انتقال نشاء برنج از محل خزانه به زمین اصلی درمناطق ایرندگان و کارواندر از توابع شهرستان خاش همه ساله از نیمه دوم خردادماه آغاز و تا نیمه دوم تیرماه انجام می شود.

وی مناطق ایرندگان وکارواندر را از مراکز اصلی کاشت برنج و ارقام کشت شده را از جمله صدری، شفق و شیرودی در این شهرستان عنوان کرد.

طوقی با اشاره به اینکه برداشت این محصول پر ارزش و استراتیژیک از نیمه دوم مهرماه آغاز می شود اظهار داشت: پیش بینی می شود بیش از دو هزار و ۱۰۰ تن شلتوک از این مزارع امسال برداشت شود.

وی ادامه داد: برنج صدری محلی عنبر بو به رغم عملکرد پایین درمقایسه با ارقام پرمحصول همچون شفق، شیرودی و آمل ۳ بیشترین سطح شالیکاری‌ها را در این منطقه به خود اختصاص داده است.

وی ابراز داشت: تعداد ۹ دستگاه شالی کوبی در این منطقه کار بوجاری را بر عهده دارند و در طول هر دوره کاشت داشت برداشت برای یک هزار و 800 نفر اشتغال ایجاد می شود.