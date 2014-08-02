زمان بازدید بعضی از اماکن تاریخی شیراز افزایش یافت

پیام غرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: در بین اماکن گردشگری شیراز بیشترین زمان بازدید متعلق به آرامگاه حافظ در بازه زمانی هشت صبح تا 22:30 شب است.

وی ادامه داد: آرامگاه سعدی و ارگ کریم خان نیز به ترتیب از ساعت هشت صبح تا 22 شب و هشت صبح تا 21 شب برای بازدید عموم باز هستند.

سرپرست امور فرهنگی و ارتباطات میراث فرهنگی فارس گفت: این سه مکان به خاطر موقعیت و ماهیتی که دارند بیشترین ساعت بازدید را از آن خود کرده اند.

غرابی همچنین عنوان کرد: همچنین 30 دقیقه به زمان بازدید تخت جمشید و موزه آن افزوده شد به طوریکه تخت جمشید از ساعت هشت صبح الی 20 شب و موزه آن از هشت صبح تا 19:30 شب باز است.

وی با اشاره به اینکه ساعت بازدید موزه فارس نیز بین هشت صبح تا 20 شب است، افزود: موزه ها معمولا به خاطر مسائل امنیتی زودتر از سایر مکان ها تعطیل می شوند.

سرپرست امور فرهنگی و ارتباطات میراث فرهنگی فارس گفت: برنامه داریم که در صورتی که شرایط مهیا شود ساعت بازدید اماکن شاخص را تا 23 شب افزایش دهیم.

غرابی با بیان اینکه ساعت بازدید همه اماکن تاریخی خارج از شیراز بین ساعت هشت صبح تا 20 شب است، گفت: ساعت بازدید این مکان ها نسبت به سال گذشته 30 دقیقه تا یک ساعت بیش تر شده است.

وی همچنین گفت: زمان بازدید اماکن در شش ماه اول سال یک ساعت بیش تر از شش ماه دوم سال است.

سرپرست امور فرهنگی و ارتباطات میراث فرهنگی فارس در پایان افزود: بنابر دلایلی ساعت بازدید حمام وکیل کاهش داشته و به بازه زمانی هشت صبح 20 شب منحصر شده که البته قصد داریم به زودی دوباره آن را افزایش دهیم.