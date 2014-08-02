450 میلیارد تومان ارزش معاملات 4 ماهه بورس انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی حسینی مدیرعامل بورس انرژی گفت: ارزش معاملات بورس انرژی به عنوان یک بورس نوپا از ابتدای امسال تا پایان تیرماه به بیش از 450 میلیارد تومان رسید که موفقیت خوبی به شمار می‌رود.

حسینی با بیان اینکه پارسال و در 6 ماه نخست سال، ارزش معاملات به 43 میلیارد تومان و در نیمه دوم پارسال این رقم به 500 میلیارد تومان رسیده بود، عرضه‌ فرآورده‌های نفتی وپتروشیمی در کنار برق را در سال جاری از جمله عوامل رونق بورس انرژی اعلام کرد و افزود: با ادامه روند موجود می‌توانیم در پایان سال عملکرد قابل قبولی رقم بزنیم.

مدیرعامل بورس انرژی با اشاره به مذاکره با وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای گسترش همکاری تصریح کرد: خوشبختانه وزرای نفت و نیرو از بورس انرژی حمایت می‌کنند. بورس انرژی از نظر زیرساخت دارای قابلیت های فراوانی است و آمادگی کامل داریم تا با پذیرش محصولات جدید حجم معاملات را افزایش دهیم.