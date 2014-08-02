نمایشگاه عکس سفره های افطاری در قشم برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس سفره های افطاری با حمایت مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم و سازمان منطقه آزاد قشم، در پنجمین نمایشگاه و جشنواره قرآنی قشم برپا شده است.

محمدصالح حجت الاسلامی، مسئول این نمایشگاه عکس صبح شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در طول هفت سالی که از شکل گیری مسابقات فرهنگی هنری سفره های ایرانی اسلامی می گذرد همیشه معتقد بودیم که با توجه اجرای ملی و حضور پررنگ هنرمندان کلیه استان های کشور در این مسابقات از یک سو و فراگیر بودن موضوع این مسابقات و آشنایی همه مردم ایران زمین با محتوای اینکار از سویی دیگر، شایسته و بایسته است که آثار منتخب این مسابقات که به طور منظم و در طول این شش سال برگزار شده است و قریب به 30 تن از هنرمندان مطرح کشور داوری آن را به عهده داشته اند، بتواند در سایر شهرها غیر از پایتخت به نمایش در آید تا هم مردم و هم هنرمندان این نقاط هم بتوانند از تماشای این آثار بهره کافی و وافی را ببرند.

وی در ادامه تصریح کرد: این امر تا امروز به دلایل نا معلوم و با عدم حمایت لازم محقق نشده بود تا بالاخره با حمایت مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم و سازمان منطقه آزاد قشم، برای اولین بار نمایشگاه عکس سفره های افطاری به مناسبت پنجمین نمایشگاه و جشنواره قرآنی قشم در این مکان برگزار شده که با استقبال بسیار خوب هنرمندان چیره دست و مردم خونگرم این جزیره روبرو شده است و امیدواریم که این روند با همکاری مسئولین سایر استان ها ادامه پیدا کند.

دبیر مسابقات فرهنگی هنری سفره‌های ایرانی اسلامی افزود: با عنایت به امکانات موجود ما گزیده ای از آثار منتخب شش دوره مسابقات برگزار شده در شش سال گذشته را برای این نمایشگاه در قالب 60 تابلو در قطع 50×70 سانتیمتر آماده کرده ایم.

بر این اساس، اسامی هنرمندان حاضر در این نمایشگاه به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: میثم امانی از تربت حیدریه، حمیدرضا بازرگانی از زنجان، سیداحسان باقری از تهران، مهتاب بهریان از تهران، فاطمه بهبودی از تهران، اباصلت بیات از تهران، محمد توکلی از تهران، حسین جاودانی از تبریز، علیرضا جلیلی فرد از اصفهان، مهدی حاجیوند از تهران، سیدصادق حسینی از شیراز، مرضیه حیدرزاده اقدم از تهران، عبدالله حیدری از تهران، محمد خضری مقدم از کرمان، رضا رادپور از مشهد، سارا رجب دوست از تهران، کاوه رستم خانی از برلین آلمان، لقمان رحیمی از بوکان، میثم دهقانی از مشهد، حمیده سلیم نژاد از کرج، سید مدیار شجاعی‌فر از اهواز، فرامرز عامل بردبار از مشهد، محمدعباس نژاد فرد از تهران، مهدی عباسی از شهر قدس، عادل عزیزی از اراک، مهدی عقیقی از قوچان، امیر عنایتی از تربت حیدریه، جمشید فرجوندفردا از بیجار، بهزاد فیروزی از تهران، فاطمه قلویسی از زنجان، احمدرضا کریمی از تهران، احسان کمالی از بجنورد، داوود کهن ترابی از کرج، مهران مافی بردبار از قزوین، امیر مافی بردبار از قزوین، حمزه محمدحسینی از دماوند، ناصر محمدی از زنجان، حسین مسلمی نایینی از تهران، منصوره معتمدی از تهران، بهرام میثاق نیا از بجنورد و آزاده نوزاد از تهران.