سومين جشنواره تئاتر در ماني جانبازان صبح امروز آغاز شد

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، سيد ابواقاسم هاشمي ضمن مثبت ارزيابي كردن شيوه تئاتر درماني براي بهبود جانبازان اعصاب وروان اظهار اميدواري كرد طي سالهاي آينده بتوان از اين شيوه درماني براي ديگر انواع معلويتهاي جانبازي بهره گرفت.

سومين جشنواره تئاتر در ماني جانبازان با دبيري مجيد امرايي و 12 نمايش از جانبازان در صحنه و 10 نمايش خياباني از هنرمندان نمايشگران خياباني خانه تئاتر پيرامون موضوعات تئاتر درماني تا پايان روز چهار شنبه 6 مهر ماه 1385 ادامه خواهد داشت.

برگزاري نشست تخصصي پيرامون تئاتر در ماني با سخنراني دكتر قطب الدين صادقي ، چيستا يثربي ، دكتر محمدر ضا خاكي ، رحمت اميني ، جعفر ميرزايي و دكتر نبي الله دري جاني طي ساعتهاي 10 صبح و 15 بعد از ظهر در بيمارستان روانپزشكي سعادت آباد به همراه اجراي تئاتر عروسكي بداهه توسط هنرمندان انجمن نمايشگران عروسكي خانه تئاتر از ديگر برنامه هاي جنبي اين جشنواره است .

بخش تئاتر صحنه و خياباني اين جشنواره به صورت مسابقه برگزار مي شود و نمايشهاي هر دو بخش در دو نوبت صبح و عصر در سالن و محوطه باز بيمارستان سعادت آباد اجرا مي شوند. مجيد جعفري ، ليلي مقيمي ، ليلا جواهري و شهرام ريحاحي داوران اين جشنواره هستند.

مراسم اختتاميه سومين جشنواره تئاتر جانبازان عصر روز چهار شنبه 6 مهر ماه با اهداي جايزه به برگزيدگان به پايان خواهد رسيد.