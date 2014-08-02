8 هزار تخلف در جاده های خراسان جنوبی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد قاسمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هشت هزار و 258 فقره تخلف در هفته گذشته ثبت شده است که از این مجموع سه هزار و 590 تخلف حادثه ساز بوده است.

وی با بیان اینکه 92 نفر راننده فاقد گواهینامه مجاز رانندگی در این هفته تحویل مقامات قضایی شده اند، افزود: در این مدت 36 دستگاه خودرو و 12 دستگاه موتورسیکلت توقیف شده است.

سرهنگ قاسمی ادامه داد: 30 فقره تصادف در هفته گذشته در جاده های استان به وقوع پیوسته است.

وی با بیان اینکه در این تصادفات 10 نفر متوفی و 38 نفر مجروح شده اند، بیان کرد: از مجموع تصادفات هفته گذشته در جاده های استان چهار فقره فوتی، 20 فقره جرحی و شش فقره خسارتی بوده است.

انحراف به چپ راننده پنج سرنشین را به کام مرگ کشاند

سرهنگ حسنی مهمترین حادثه تصادف هفته گذشته استان را در محور فردوس- سرایان دانست و افزود: در این تصادف پنج سرنشین خودروی پراید فوت شده اند.

وی تصریح کرد: انحراف به چپ راننده پراید در این حادثه سبب برخورد با کشنده ولوو شد و پنج نفر را به کام مرگ کشاند.

سرهنگ قاسمی ادامه داد: عدم توجه به جلو با 50 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه با 17 درصد و انحراف به چپ با 17 درصد از مهمترین علل تصادفات این مدت گزارش شده است.

وی ادامه داد: 71 درصد تصادفات در محورهای اصلی، چهار درصد در محورهای فرعی و 25 درصد در محورهای روستایی بوده است.

سرهنگ قاسمی در خصوص نوع برخورد در تصادفات بیان کرد: 58 درصد تصادفات به شکل واژگونی، 25 درصد با یک وسیله و 13 درصد با موتورسیکلت بوده است.

وی یادآور شد: سواری ها با 79 درصد و وانت و کامیونت با 21 درصد مهمترین وسایل نقلیه مقصر شناخته شده اند.