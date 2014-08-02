هشدار کرزای درباره پیامدهای تاخیر بیشتر در اعلام نتایج انتخابات افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی اعلام کرد که حامد کرزای تاخیر بیشتر در اعلام نتایج انتخابات را غیر قابل قبول خوانده که نه تنها تاثیر منفی بر فعالیت دولت داشته بلکه باعث ایجاد بدگمانی ها درباره آینده افغانستان شده که ادامه بلاتکلیفی در مورد سرنوشت انتخابات بسیار خطرناک است.



وی با اشاره به دیدار حامد کرزای با نمایندگان اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و مقامات آمریکایی خواستار نهایی شدن نتایج انتخابات در ماه آگوست و برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید قبل از پایان ماه جاری شد.



سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان همچنین اعلام کرد که فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد، نماینده اتحادیه اروپا و مقامات آمریکایی در جریان دیدار خود با کرزای وعده تسریع در روند بررسی آرا را تا پایان تعطیلات عید فطر را دادند.