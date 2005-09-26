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۴ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۳۷

همزمان با هفته بزرگداشت گردشگري

برگزيدگان صنعت گردشگري درخراسان تجليل مي شوند

همزمان با هفته بزرگداشت گردشگري، از برگزيدگان صنعت گردشگري درخراسان رضوي تجليل مي شود.

به گزارش خبر نگارفرهنگ وهنر "مهر" درمشهد، سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري خراسان رضوي از افراد وسازمانهاي برگزيده در امر گردشگري وجهانگري در تاريخ 6 مهر ماه در هتل ياس مشهد تقدير بعمل مي آورد .

 

بنا براين گزارش ، از سوي اتحاديه هتلداران، هتل آپارتمان داران، مهمان پذيران  در خراسان رضوي و همچنين  انجمن صنفي  خدمات گردشگري  و مسافربري  خراسان رضوي،  برگزيدگان به سازمان ميراث فرهنگي معرفي شدند، كه بعد از اعلام راي نهايي درمراسمي از آنان تقدير به عمل خواهد آمد .

 

گقتني است در اين مراسم ، رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خراسان رضوي، استاندار و مقامات  شهرداري مشهد حضور خواهند داشت .
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کد مطلب 234130

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