برگزيدگان صنعت گردشگري درخراسان تجليل مي شوند

به گزارش خبر نگارفرهنگ وهنر "مهر" درمشهد، سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري خراسان رضوي از افراد وسازمانهاي برگزيده در امر گردشگري وجهانگري در تاريخ 6 مهر ماه در هتل ياس مشهد تقدير بعمل مي آورد .

بنا براين گزارش ، از سوي اتحاديه هتلداران، هتل آپارتمان داران، مهمان پذيران در خراسان رضوي و همچنين انجمن صنفي خدمات گردشگري و مسافربري خراسان رضوي، برگزيدگان به سازمان ميراث فرهنگي معرفي شدند، كه بعد از اعلام راي نهايي درمراسمي از آنان تقدير به عمل خواهد آمد .