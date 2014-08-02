سیاست های بانکی مانع از جذب سرمایه در گردش اردبیل است

محمد باقر بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سهم هر یک از بانک های عامل در طرح تسهیل دهی سرمایه در گردش مشخص شده و در عین حال به دلیل سیاست های بانک مرکزی بانک ها قادر به پرداخت تسهیلات نیستند.

وی با تاکید به اینکه برگشت سرمایه در گردش بیشتر از اینکه یک موضوع استانی باشد به سیاست های بانک مرکزی مرتبط است، اضافه کرد: به دلیل ناهماهنگی بین مقررات بانکی و تصمیم های دستگاه های دولتی عملا تسهیلات پرداخت نمی شود.

بهشتی اضافه کرد: در دو دولت قبل ارائه وام های کلان به تعدادی موجب شد 82 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی نصیب بانک ها شود که در سال های بعد نتوانستند در ارائه تسهیلات به دلیل معوقات عملکرد مورد انتظار را داشته باشند.

معاون برنامه ریزی استاندار معتقد است در حال حاضر بانک ها به دلیل مشکلات قبلی توان مالی مورد انتظار را نداشته و در نتیجه قادر به پرداخت تسهیلات نیستند.

وی در ادامه صحبت های خود خواستار ارائه طرح های کلان از سوی دستگاه های استان برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی شد.

بهشتی اضافه کرد: این صندوق توزیع استانی ندارد و اگر می خواهیم از تسهیلات آن استفاده کنیم باید طرح های کلان و قابل قبول ارائه کنیم.

معاون برنامه ریزی استاندار یادآور شد در سال های گذشته استان اردبیل سهم ناچیزی از این صندوق را متوجه خود ساخته و استان هایی که توانسته اند طرح های کلان ارائه کنند تسهیلات کلان نیز دریافت کردند.

وی معتقد است در سال جاری و سال آینده این غفلت باید جبران شده و دستگاه ها برای جذب تسهیلات این صندوق به صورت جدی اقدام کنند.