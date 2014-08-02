بدون نیاز به عینک تلویزیون تماشا کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، اختلالات چشمی در عصر مدرنیته و بخاطر اینکه مدت زمان زیادی در برابر تلویزیون، رایانه، لپ تاپ و ... سپری می شود، در حال افزایش هستند تا کاربران ملزم به استفاده از عینک شوند، اما بسیاری از اشخاص تمایلی به زدن عینک ندارند. محققان انستیتو ماساچوست امریکا با اختراع جدید خود تحولی را در عرصه بینایی به وجود آورده اند که می تواند مسیری به سوی حذف استفاده همیشگی از عینک باشد.



Gordon Wetzstein ، سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید:" من و سایر همکارانم در تیم تحقیقاتی دانشگاه ماساچوست به دنبال راه حلی بودیم تا بتوانیم خطای چشم در دیدن تصاویر مختلف را اصلاح کرده و استفاده از عینک را حذف کنیم. اکنون این عینک از روی چشمان اشخاص به صفحه نمایش منتقل می شود.

این اختراع جدید می تواند آسایش و اطمینان خاطر مضاعفی را برای افرادی که به مشکلات بینایی مانند نزدیک بینی یا دور بینی مبتلا هستند را فراهم کند. زیرا بسیاری از اشخاص برای تماشای تلویزیون نیازمند استفاده از عینک بوده و بدون آن قادر به دیدن تصاویر تلویزیون نخواهند بود و باید از فاصله خود با تلویزیون بکاهند تا چشمانشان قادر به مشاهده تصاویر باشد اما گاهی اوقات با کاهش فاصله نیز تصاویر وضوح لازم را ندارند."

چگونه می توان بدون عینک قادر به دیدن تصاویر مختلف بود؟



این تیم تحقیقاتی الگوریتمی را طراحی کرده اند که می تواند با اضافه شدن یک صفحه نمایش شفاف روی صفحه نمایش اصلی (تلویزیون،لپ تاپ،موبایل و ...) قرار گرفته و به تصحیح بینایی پرداخته و جایگزین ساده و مناسبی برای عینک باشد.





Without correction : بدون اصلاح (قبل از قرار دادن صفحه نمایش برای اصلاح مشکلات چشمی)

Proposed method : روش پیشنهادی ( پس از قرار دادن صفحه اختراعی روی نمایشگرها جزئیات آشکار شدند)



دکتر Gordon Wetzstein در ادامه می گوید: " نمونه اولیه این طرح با قیمتی نازل برای تلفن های همراه ساخته شده است. نصب این صفحه نمایش روی تلفن های همراه می تواند به تصحیح بینایی پرداخته تا بدون کوچکترین مشکلی شخص قادر به دیدن باشد."

این اختراع تنها برای افرادی طراحی شده که از مشکلاتی مانند دوربینی یا نزدیک بینی رنج می برند اما محققان دانشگاه MIT امیدوارند تا با توسعه این اختراع اشخاصی که دارای مشکلات بینایی خاص تری نیز هستند از مزایای این اختراع بهره مند شوند.



یکی از مشکلاتی که در رابطه با این عینک اختراعی وجود دارد را می توان در این موضوع دانست که تنها یک نفر می تواند از تکنولوژی نهفته در این صفحه نمایش استفاده کند و صفحه نمایش به اصلاح مشکلات بینایی یک نفر و بازتاب آن در پیکسل های صفحه نمایش می پردازد نه چندین نفر!