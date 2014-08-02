غذاهای سنتی و بومی کشور در اردبیل مستندسازی می شود

یحیی نقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: مستندسازی غذاهای اصیل و بومی ایرانی در این استان همزمان با برگزاری اولین جشنواره اقوام و غذاهای سنتی در شهرستان خلخال انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم احیاء و شناسایی غذاهای اصیل و سنتی اقوام کشور تصریح کرد: این مهم باید با رویکرد جذب گردشگر بویژه گردشگران خارجی بسیار حائز اهمیت بوده و تاکنون در این زمینه اقدام تاثیرگذاری صورت نگرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان یکی از مهارت های اصیل ایرانیان را فنون و مهارت پخت غذا برشمرد و ادامه داد: مستندسازی غذاهای ایرانی با محوریت طریقه درست کردن، ارزش غذایی و معرفی مواد و مصالح بکار رفته صورت خواهد گرفت.

وی مستندسازی غذاها را در قالب کتاب، مقاله، فیلم و مستند امکان پذیر دانست و خواستار حضور محققان، پژوهشگران، مستندسازان و... در حوزه مطالعات اقوام و غذاهای سنتی و اصیل ایرانی در جشنواره غذاهای سنتی شهرستان خلخال شد.

نقی زاده با بیان اینکه در این مستند تلاش خواهد شد که غذاهای عادی بومی، مناسبتی، ویژه و... به تفکیک قومی و محلی معرفی شود، عنوان کرد: اولین جشنواره غذاهای سنتی اقوام ایرانی با رویکرد معرفی، حفظ، احیاء و رونق بخشیدن به تنوع غذایی بویژه در مراکز پذیرایی از 15 تا 17 مردادماه در شهرستان خلخال برگزار خواهد شد.

به گفته وی امروزه تنوع غذایی یکی از مهمترین محورها در بحث گردشگری به خصوص در زمینه جذب گردشگران خارجی است و غذاهای سنتی در اکثر کشورهای گردشگر پذیر به جاذبه گردشگری تبدیل شده است.