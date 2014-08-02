مرتضی میرمنتظمی کارگردان نمایش «p2» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «p2» قرا است اجرای خود را از 9 شهریور ماه در تالار حافظ آغاز کند. متن نمایشنامه توسط عباس جمالی به نگارش درآمده که نسبت به اجرایی که در جشنواره تئاتر فجر داشتیم مجددا توسط خود جمالی بازنویسی شده است.

وی درباره دیگر تغییراتی که نمایش نسبت به اجرای جشنواره داشته است، توضیح داد: نمایش «p2» تغییرات زیادی نسبت به اجرای جشنواره داشته است. برای اجرای عمومی نمایش داستانک‌هایی درباره هرکدام از شخصیت‌ها به کار اضافه شده که بر همین مبنا بازیگران و طراحی اثر نیز تغییر کرده است. اما با همه تغییرات به وجود آمده چارچوب و ساختمان کلی نمایش حفظ شده و مخاطب با یک ضحاک امروزی مواجه می شود.

این کارگردان جوان تئاتر ادامه داد: همچنین اجرای نمایش در جشنواره تئاتر فجر به صورت مشترک با بازیگران ایرانی و ارمنی انجام شد اما در اجرای عمومی بازیگران ارمنی حضور نخواهند داشت و علاوه بر 6 بازیگر ایرانی اجرای قبلی، تعدادی دیگر از بازیگران که به زودی نامشان را اعلام خواهم کرد جایگزین بازیگران ارمنی می شوند.

کارگردان «زن مرد» متذکر شد: قرار است در ایران با گروه ایرانی این نمایش را به صحنه ببریم و در کشور ارمنستان با گروه بازیگران و عوامل ارمنی. تمرینهای نمایش برای اجرا در ارمنستان بعد از اتمام اجرای عمومی «P2» در ایران آغاز خواهد شد. این نمایش به شیوه ای تجربی و کارگاهی با نگاهی به رویدادها و اتفاقات جامعه جهانی روی صحنه می رود.

وی در پایان درباره داستان این اثر نمایشی بیان کرد: این نمایش بر اساس داستان ضحاک شاهنامه به نگارش درآمده اما قرار نیست در کار، نگاهی موزه ای به داستان ضحاک داشته باشیم. در حقیقت قرار نیست در این نمایش قصه ضحاک شاهنامه به شیوه‌ای کلاسیک روایت شود چون این ضحاک محصول اندیشه و نگاه گروه تئاتر «سایه ایران» است بنابراین با توجه به اتفاقاتی که در دنیای معاصر رخ می دهد و با نگاهی انتقادی آن را به صحنه می بریم.

نمایش «p2» به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی و با حضور بازیگران مشترک ایران و ارمنستان در سی‌ودومین جشنواره تئاتر فجر حضور پیدا کرد و توانست با حضور در بخش بین‌الملل در بخش‌های نمایشنامه‌نویسی و طراحی صحنه نامزد دریافت جایزه شود. میرمنتظمی پیش از این با نمایش‌های «زن مرد»، «ابرها» و «فرکانس» در جشنواره تئاتر فجر شرکت کرده است.