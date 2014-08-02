کمیته حمایت قضایی از تولیدکنندگان اردبیل تشکیل شد

سید حامد عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این کمیته در دادگستری استان مستقر بوده و تلاش خواهد کرد مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی را مورد رسیدگی قرار دهد.

وی با بیان اینکه برخی مشکلات حقوقی به دلیل بی اطلاعی واحد تولید کننده از قوانین حقوقی است، ادامه داد: علاوه بر این در کمیته حمایت قضایی مشاوره های حقوقی لازم برای پیشبرد قانونی و مطلوب امور واحد تولیدی ارائه می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تاکید دارد که فعال سازی واحدهای تولیدی دچار رکود به مراتب کم هزینه تر از ایجاد واحد تولیدی جدید است، بنابراین فعال سازی اینگونه واحدها که اکثرا به دلیل مشکلات حقوقی است در اولویت قرار می گیرد.

عاملی بیان داشت: براین اساس تلاش می شود در کمیته های مختلف مشکلات واحدهای تولیدی رصد شده و برای رفع آن راهکار ارائه می شود.

وی برخی پروژه ها را در اولویت پیگری دانست و افزود: به صورت هفتگی جلساتی با سرمایه گذاران و نهادهای مالی برگزار شده و مشکلات احتمالی پیشبرد طرح مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: علاوه بر این دفتر پیگیری ویژه برای پیگیری پروژه های شاخص طراحی فعال شده است تا به روند آغاز به کار یک واحد تولیدی نظارت داشته باشد.