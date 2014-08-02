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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۲۱

نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل آغاز به‌کار کرد

نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل آغاز به‌کار کرد

بیست وسومین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل از امروز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر علی فاضلی در حاشیه افتتاح بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل در جمع خبرنگاران گفت: برندسازی حلقه مفقوده صنعت مبلمان برای ورود به بازارهای جهانی است، این در شرایطی است که این صنعت در مقطعی از زمان ارز آوری مناسبی در توسعه صادرات غیر نفتی داشته است.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: برندسازی باید با جدیت مورد توجه برنامه ریزان و شورای ملی مبلمان قرار گیرد چراکه صنعت مبلمان از جمله قدیمی ترین صنایع جهانی است در حالی که ایران نتوانسته در خلق برندهای مطرح مبلمان در دنیا نقش آفرین باشد.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات صنعت مبلمان کشور فقدان آموزش مستمر و به روزرسانی نیروی انسانی است ضمن اینکه قدیمی بودن ماشین آلات نیز از جمله دلایلی است که ایران را در مقایسه با رقبا عقب نگه داشته است.

همچنین رامین سمیع زاده مدیر بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل با تاکید بر اینکه امسال این نمایشگاه با شعار هنر فرهنگ و محصول ایرانی برگزار شده است، خاطرنشان کرد: این نمایشگاه از امروز به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: صنعت مبلمان هشت درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و فعالان عرصه مبلمان به هیچ عنوان موافق با ممنوعیت واردات نیستند چراکه این موضوع عامل توسعه صنعتی به شمار نمی رود.

کد مطلب 2341346

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