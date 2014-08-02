به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر فیض دبیر هنری و داور بخش شعر هشتمین جشنواره سراسری طنز سوره درباره كیفیت آثار رسیده به این جشنواره اظهار كرد: به عنوان مدیر دفتر طنز حوزه هنری، معمول این است كه بگویم شعر طنز بسیار پیشرفت كرده و به عنوان دبیر جشنواره نیز باید سخنانی در تایید آثار رسیده بگویم اما متاسفانه شرایط آثار رسیده به جشنواره و شعر طنز كشور آن طور كه انتظار می رفت، نیست.

وی تصریح كرد: تصور می شد وجود جلسات ادبی و جشنواره‌های زیاد و وجود شب شعرها و خواندن آثار به شعر طنز كشور كمك می كند اما عملا چنین اتفاقی نیفتاده و بالعكس به این حوزه آسیب زده است.

فیض با اشاره به این كه اگر حوزه داستان را با شعر بررسی كنیم به این نتیجه می رسیم كه در حوزه داستان طنز پیشرفت بیشتری داشته است، خاطرنشان كرد: جلسات كمتری در رابطه با داستان وجود دارد و به آن معنا در این زمینه مخاطب عام و شفاهی نداریم و آثار داستان نویسان در فضای جدی تری خلق می شود.

دبیر هنری هشتمین جشنواره طنز سوره افزود: یكی از دلایل هم این است كه جوان تر ها یاد گرفته اند متناسب با درخواست برگزار كننده شب شعر و جشنواره های ادبی اثر خلق می كنند و هیچ حرف تازه و تاثیرگذاری در آثار وجود ندارد.

وی گفت: با توجه به پدید آمدن چنین شرایطی و آسیب هایی كه متوجه شعر طنز كشور است تصمیم گرفتیم نشست های تخصصی نقد شعر طنز با عنوان "مكتب طنز" برگزار كنیم. این نشست ها با حضور و اجرای رضا ساكی نویسنده، شاعر و منتقد ادبی عرصه طنز برپا خواهد شد. بنا هست در هر جلسه مكتب طنز كارشناسان و چهره های طنز حضور داشته باشند و آثار تازه خوانده شود و به نقد و بررسی گذاشته شود.

فیض با بیان این كه نشست تخصصی «مكتب طنز» فردا یكشنبه 12 مرداد در سالن اوستا برگزار خواهد شد، عنوان كرد: در لاین نشست های تخصصی شاعران در كنار یكدیگر به شعرخوانی می پردازند و آثار مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و حتی اگر به لحاظ محتوایی به آثار جوانان كمكی نكند می تواند ساختارهای نادرست شعری و ظاهر اشعار را اصلاح كند.

شاعر مجموعه شعر فیض بوك اظهار داشت: متاسفانه این آفت افتاده است كه تا شاعری در جمعی چند نفری می تواند شعری بخواند تصور می كند بی نیاز از همه مقدمات شعری است. من و امثال من كه ادعا داریم سالیان سال در زمینه شعر و ادبیات طنز كار كرده ایم هنوز هم باید حتی درباره مبانی طنز یاد بگیریم و مبانی درست تر را پیدا كنیم.

وی هدف دفتر طنز حوزه هنری از برگزاری نشست های نقد شعر و جشنواره طنز سوره را ارتقای سطح آثار، كشف استعدادها و معرفی طنز فاخر عنوان كرد و گفت: شاید شعر برخی شاعران جوان خنده دار باشد اما لزوما طنز نیست و باید به این موضوع توجه داشت در جامعه امروزی شعر به چه دردی می خورد و چه پیامی را به مخاطب منتقل می‌كند.