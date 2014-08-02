متخلفان غیرمجاز شکار در طالقان دستگیر شدند

حشمت الله کشیری در گفتگو با مهر، در این ارتباط گفت: این شکارچیان در فاصله 25 کیلومتری شهر طالقان مشغول به شکار بودند و ماموران حفاظت محیط زیست شهرستان با اعزام به منطقه متوجه حضور شکارچیان غیرمجاز شدند.

وی افزود: شکارچیان متخلف با دیدن محیط بانان اقدام به فرار کردند که با اقدام سریع محیط بانان در نهایت دستگیر و از آنها دو راس "کلچه وحشی" به اضافه یک قبضه اسلحه شکاری، 15 فشنگ و یک دستگاه دوربین شکاری کشف شد.

کشیری با بیان اینکه متخلفان برای تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند، اضافه کرد: طبق قانون این شکارچیان بایدمبلغ 36 میلیون ریال جریمه بابت از بین بردن دو راس کلچه وحشی پرداخت کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان اضافه کرد: در ماه جاری علاوه بر این یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز و تعدادی فشنگ نیز از متخلفان شکار کشف و ضبط شد.

به گفته وی همچنین طی هفته گذشته یکی از صیادان اقدام به صید غیرمجاز ماهی در رودخانه حسنجون منطقه طالقان کرده بود که توسط ماموران دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان از مردم خواست در صورت مشاهده رفتارها غیرقانونی و شکارچیان غیرمجاز مراتب را به مسئولان مربوطه گزارش دهند.