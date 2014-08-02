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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۴۴

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در گفتگو با مهر:

دولت نسبت به اسلامی تر شدن روابط اجتماعی در جامعه واکنش مثبت نشان دهد

دولت نسبت به اسلامی تر شدن روابط اجتماعی در جامعه واکنش مثبت نشان دهد

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با اشاره به نامه وزارت کار به شهرداری درباره طرح تکریم زنان در محیط کارگفت: از دولتی که در مسیر جامعه سازی اسلامی و ترویج سبک زندگی اسلامی حرکت می‌کند انتظار می‌رود که در برابر اسلامی تر شدن روابط اجتماعی در جامعه واکنش مثبت نشان دهد و از قوانین اسلامی حمایت کند.

حمید رضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی  در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علی رغم اعلام حمایت مکتوب 200 نماینده مجلس شورای اسلامی از اقدام شهرداری تهران در خصوص متناسب سازی مشاغل زنان در شهرداری بمنظور حفظ کرامت و شخصیت این قشر،  وزارت کار به استناد مفاد کنوانسیون بین المللی کار و کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه خواستار لغو این اقدام شهرداری شده است .

 وی افزود: این درخواست در شرایطی صورت گرفته که رادیو های بیگانه و اپوزیسیون ضد انقلاب و رسانه های غربی هجمه وسیعی را علیه این اقدام شهرداری بعمل آورده و عده ای از فعالان سیاسی اقدام مثبت شهردار تهران را تقبیح کردند.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی گفت: حساسیت بیگانگان و غربی ها نسبت به این اقدام شهرداری نشان می‌دهد که این نوع مشاغل برای زنان در راستای اهداف غرب گرایانه وتغییر سبک زندگی مردم ایران متداول شده و لغو و تغییر آن موجب می‌شود تمام تلاشهای غرب‌گرایان و دشمن برای فاصله گرفتن جامعه ار ارزشهای دینی و اسلامی هدر رود.

این فعال سیاسی اصولگرا با انتقاد از واکنش منفی عده ای غرب گرا نسبت به این اقدام شهرداری گفت: بیانیه وزارت کار علی رغم عقب نشینی جزئی از موضعش حاکی از همسوئی آنها با فرهنگ و سبک زندگی غربی و تلاش در جهت کاهش تاثیر دین و ارزشهای دینی در اداره کشور برای خوشایند بیگانگان است .
  

ترقی اضافه کرد: سوالی که مخالفین این اقدام باید پاسخ دهند این است که مگر طبق اصل 4 قانون اساسی دولت می‌تواند قوانین مغایر با اسلام را عمل کند؟ کدام کنوانسیون را ایران بدون حق تحفظ پذیرفته و کنوانسیون زنان را با همین حق تحفظ نپذیرفتیم.

وی افزود: بنابراین از دولتی که در مسیر جامعه سازی اسلامی و ترویج سبک زندگی اسلامی حرکت می‌کند انتظار می‌رود که در برابر اسلامی تر شدن روابط اجتماعی در جامعه واکنش مثبت نشان دهد و از قوانین اسلامی حمایت کند.

کد مطلب 2341398

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