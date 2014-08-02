دولت نسبت به اسلامی تر شدن روابط اجتماعی در جامعه واکنش مثبت نشان دهد

حمید رضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علی رغم اعلام حمایت مکتوب 200 نماینده مجلس شورای اسلامی از اقدام شهرداری تهران در خصوص متناسب سازی مشاغل زنان در شهرداری بمنظور حفظ کرامت و شخصیت این قشر، وزارت کار به استناد مفاد کنوانسیون بین المللی کار و کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه خواستار لغو این اقدام شهرداری شده است .

وی افزود: این درخواست در شرایطی صورت گرفته که رادیو های بیگانه و اپوزیسیون ضد انقلاب و رسانه های غربی هجمه وسیعی را علیه این اقدام شهرداری بعمل آورده و عده ای از فعالان سیاسی اقدام مثبت شهردار تهران را تقبیح کردند.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی گفت: حساسیت بیگانگان و غربی ها نسبت به این اقدام شهرداری نشان می‌دهد که این نوع مشاغل برای زنان در راستای اهداف غرب گرایانه وتغییر سبک زندگی مردم ایران متداول شده و لغو و تغییر آن موجب می‌شود تمام تلاشهای غرب‌گرایان و دشمن برای فاصله گرفتن جامعه ار ارزشهای دینی و اسلامی هدر رود.

این فعال سیاسی اصولگرا با انتقاد از واکنش منفی عده ای غرب گرا نسبت به این اقدام شهرداری گفت: بیانیه وزارت کار علی رغم عقب نشینی جزئی از موضعش حاکی از همسوئی آنها با فرهنگ و سبک زندگی غربی و تلاش در جهت کاهش تاثیر دین و ارزشهای دینی در اداره کشور برای خوشایند بیگانگان است .



ترقی اضافه کرد: سوالی که مخالفین این اقدام باید پاسخ دهند این است که مگر طبق اصل 4 قانون اساسی دولت می‌تواند قوانین مغایر با اسلام را عمل کند؟ کدام کنوانسیون را ایران بدون حق تحفظ پذیرفته و کنوانسیون زنان را با همین حق تحفظ نپذیرفتیم.

وی افزود: بنابراین از دولتی که در مسیر جامعه سازی اسلامی و ترویج سبک زندگی اسلامی حرکت می‌کند انتظار می‌رود که در برابر اسلامی تر شدن روابط اجتماعی در جامعه واکنش مثبت نشان دهد و از قوانین اسلامی حمایت کند.