2 شرط رهایی فرجی دانا از استیضاح/ ستاره دارها اخراج و فعالان فتنه برکنار شوند

ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: دغدغه مهم استیضاح کنندگان درباره بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاهها و حضور مرتبطین با فتنه 88 در پستهای کلیدی وزارت علوم است.

وی درباره فعالیت افرادی که در پستهای کلیدی وزارت علوم فعالیت می کنند، تاکید کرد: افرادی هستند که در فتنه حضور فعال داشتند و دستگیر هم شدند اما هم اکنون در پستهای کلیدی وزارت علوم در حال فعالیت هستند که از وزیر علوم خواسته ایم این افراد برکنار شوند.

موسوی ادامه داد: هنوز استعلام برخی افراد اعلام نشده و مقرر شده این استعلامها کامل شود و نتیجه نهایی تا شنبه هفته آینده که جلسه دیگری با وزیر علوم خواهیم داشت، اعلام شود.

این نماینده مجلس از اخراج دانشجویان ستاره داری که به تحصیل بازگشته اند به عنوان دومین پیشنهاد برای جلوگیری از استیضاح فرجی دانا خبر داد و گفت: این دانشجویان مشکل داشته اند و بار دیگر به دانشگاه بازگشتند، اکثر این دانشجویان با استعلام شناسایی شده اند و برای یک سری دیگر از این دانشجویان باید استعلام صورت گیرد. این دانشجویان که با برخی گروهکها در ارتباط بودند و حال به دانشگاه برگشته اند باید اخراج شوند.

به گفته موسوی لارگانی، این دو شرط، مهمترین شروط جلوگیری از استیضاح است و نمایندگان روی این دو مورد بسیار حساس هستند البته شروط دیگری هم وجود دارد که در درجه های بعدی اولویت قرار دارند.

اظهارات معاون پارلمانی وزیر علوم

این در حالی است که سعداله نصیری قیداری - معاون پارلمانی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رضایت نمایندگان مجلس از جلسه با فرجی دانا، گفت: وزارت علوم و استیضاح کنندگان تمایل دارند که هر چه زودتر تفاهم لازم ایجاد شده و ابهامات موجود برطرف شود.

وی ادامه داد: امیدوارم هرچه زودتر این دغدغه ها و نگرانی های نمایندگان مجلس رفع شود تا وقت وزارتخانه برای حل سایر معضلات و مشکلات صرف شود؛ در عین حال نیز اعتماد متقابل بین وزارت علوم و مجلس هم باقی بماند.

معاون پارلمانی وزارت علوم با بیان اینکه همدلی و تفاهم میان وزارتخانه ها و مجلس شورای اسلامی ضروری است، ادامه داد: روالی که هم اکنون مجلس و وزارت علوم در پیش گرفته جایی برای وجود ابهاماتی از جمله اینکه وزارت علوم نتوانسته توقعات نمایندگان را برآورده کند، نمی گذارد.

نصیری تاکید کرد: گزارشی که در جلسه هفته گذشته در اختیار نمایندگان استیضاح کنندگان قرار گرفت، از سوی آنان راضی کننده بود.

وی از دو پیشنهاد نمایندگان به وزارت علوم درباره استیضاح خبر داد و گفت: این دو پیشنهاد به استیضاح مطرح می شد که فعلاً نمی توان آن را رسانه ای کرد. بعد از آن جلسه، نمایندگان مصاحبه هایی داشتند و رضایت خود را از جلسه اعلام کردند.

نصیری خاطرنشان کرد که جلسه نمایندگان استیضاح کنندگان با وزیر علوم در فضایی صمیمی و همدلی برگزار شد.