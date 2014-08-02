تولید داروی رفع ناباروی توسط یکی از شرکتهای زیر مجموعه پارک علم و فناوری در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتی رئیس پیش ازظهر شنبه با حضور در جلسه شورای شهر بندرعباس به تشریح عملکرد پارک علم و فناوری هرمزگان پرداخت و گفت: دست اندرکاران پارک علم و فناوری هرمزگان در راستای تحقق سیاست های وزارت علوم برنامه های منسجمی را برای سالجاری آماده کرده اند که برآیند آن ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی است.

وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر بندرعباس می تواند بازوی قدرتمندی برای توسعه فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان باشد، افزود: هرمزگان و بویژه شهر بندرعباس افراد خلاق و دارای ایده زیادی دارد اما به جهت عدم حمایت آنها و گاها ناآشنایی آنها از وجود دستگاه های حمایتی موفق به عملیاتی شدن ایده هایشان نمی شوند.

فتی با بیان اینکه طی ماه های اخیر فرزندان هرمزگان توانمندی هایشان را ثابت کرده اند به برخی از این دستاوردها اشاره کرد و افزود: تولید داروی رفع ناباروی توسط یکی از شرکت های زیر مجموعه پارک علم و فناوری یکی از این دستاوردها بود که در نوع خود بی نظیر است.

وی همچنین گفت: تولید کود اسید آمینه با استفاده از ریز جلبک اسپرولینا، سامانه هوشمند کنترل تجهیزات الکترونیکی و... از دیگر دستاوردهای پارک علم و فناوری به شمار می روند که حمایت از آنها می تواند زمینه شکوفایی بیشتر را فراهم آورد.

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان اضافه کرد، ما اعتقاد داریم که فناوری باید در متن مردم بیاید و سهم آنها برای مردم هم باید مشخص باشد از این رو برای اینکه مردم با این فرصت ها آشنا شوند نیاز است شورای شهر که برخاسته از متن مردم است به همکاری پارک علم و فناوری هرمزگان بیاید.

در این جلسه همچنین ملایی رئیس شورای شهر بندرعباس با تقدیر از دستاوردهای پارک علم و فناوری هرمزگان گفت: شورای شهر بندرعباس از هر اقدامی که به چرخه علم و فناوری کمک کند دریغ نمی کند.

وی افزود: اقداماتی که می تواند در این زمینه راهگشا باشد در قالب مصوبه در شورای شهر به تصویب خواهد رسید تا کمکی هرچند کوچک برای گسترش فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر علوم دانش بنیان داشته باشد.

پرویز سالاری عضو شورای شهر بندرعباس نیز در این جلسه به جایگاه پارک علم و فناوری هرمزگان اشاره کرد و گفت: با راه اندازی پارک علم و فناوری هرمزگان نخبگان این استان احساس استقلال کردند که ایده هایشان در همین استان بررسی و حمایت می شود.

وی گفت: شورای شهر بندرعباس می تواند از ظرفیت پارک علم و فناوری استفاده و بکار گیرد.

نجاتی دیگر عضو شورای شهر بندرعباس نیز گفت: متاسفانه در کشور ما عمر شرکت ها به فرد موسس است و پس از آن سیر نزولی را طی می کند. به گفته وی، شرکت ها باید قائل به شخص نباشند و طوری برنامه ریزی شود که بعد از پایه گذاری یک شرکت شاهد سیر صعودی آن باشیم.

کیانوش جهانبخش دیگر عضو شورای شهر بندرعباس نیز ابراز امیدواری کرد، روزی فرا رسد که ضریب نفوذ علم و تکنولوژی در حد ایده آل قرار گرفته و استعدادها شکوفا شود.