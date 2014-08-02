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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵

نایب رئیس کمیسیسون امینت ملی در گفتگو با مهر:

تبدیل رفتار دینی به سیاسی کاری در وزارت کار/ مدیریت شهرداری در تکریم بانوان در سازمان های دیگر نهادینه شود

تبدیل رفتار دینی به سیاسی کاری در وزارت کار/ مدیریت شهرداری در تکریم بانوان در سازمان های دیگر نهادینه شود

نایب رئیس کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدام قائم مقام وزارت کار در خصوص پاسخ به طرح تکریم بانوان در شهرداری تهران در شان این وزارتخانه نبود گفت: در این وزارتخانه می خواهند یک رفتار خوب دینی را به سیاسی کاری تبدیل کنند.

منصور حقیقت پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به نامه اخیر وزارت کار به شهرداری تهران مبنی براینکه طرح تکریم بانوان در شهرداری مغایر کنوانسیون های بین المللی است گفت: ما تابع قوانین و مقرارت شرعی و دینی خودمان هستیم و در عین حال به کنوانسیون های بین المللی نیز احترام می گذاریم اما اگر مغایرتی در این دو احساس کنیم بدون شک قوانین شرعی خودمان را انتخاب می کنیم.

وی با اشاره به اینکه حریم بانوان همواره برای ما محترم بوده و هست افزود: باید از آقای قالیباف و همکارانشان به خاطر این اقدام تقدیر کرد اما معلوم نیست به جای این تقدیر، وزارت کار از چه زمانی تابع کنوانسیون های بین المللی شده است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: 20 سال است که اتوبوس های شهری ما به زنانه و مردانه تفکیک شده، بیمارستان های ما بخش مجزای مردانه و زنانه دارد، متروها واگن زنانه و مردانه دارد، این کار را برای آن کردیم که زنان این مرز و بوم که ناموس ما هستند محفوظ بمانند، کجای این کارها مغایر کنوانسیون های بین المللی است؟

حقیقت پور گفت: کسانی که اینگونه مدعی حراست از کنوانسیون های بین المللی هستند آیا حاضر می شوند خانواده خودشان را فقط برای یک روز در بخش مردانه یک بیمارستان بستری کنند؟!

وی با بیان اینکه این اقدام در شان وزارت کار نبوده افزود: در این وزارتخانه می خواهند یک رفتار خوب دینی را به سیاسی کاری تبدیل کنند.

این نماینده مجلس ضمن انتقاد از اقدام قائم مقام وزارت کار خاطرنشان کرد: امیدواریم این نوع مدیریت جهادی شهرداری در تکریم بانوان در سایر دستگاه ها نیز نهادینه شود.

کد مطلب 2341408

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