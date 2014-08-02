بمباران دانشگاه اسلامی غزه/افزایش قربانیان به هزار و 650 شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی در حملات خود منزل "طلال ابوظریفه" عضو دفتر سیاسی جبهه دموکراتیک فلسطین را بمباران کردند.
گردان های قسام شاخه نظامی جنبش حماس نیز در پاسخ به حملات وحشیانه صهیونیست ها در غزه، شهر حیفا در اراضی اشغالی 1948 را با موشک های R160 هدف قرار دادند.
وزارت بهداشت فلسطین نیز از تمامی نهادهای بین المللی خواست که برای انتقال مجروحان از بیمارستان "الکویتی" شهر رفح به دیگر مناطق وارد عمل شوند.
خبرگزاری سما نیز گزارش داد: جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز در حملات خود یکی از ساختمان های مرکزی دانشگاه اسلامی غزه را بمباران کردند. این حمله به تخریب بخش های بسیاری از این ساختمان 5 طبقه منجر شد.
خبر دیگر اینکه آمار قربانیان جنگ غزه به هزار و 650 شهید و 8 هزار و 900 زخمی افزایش یافته است.
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