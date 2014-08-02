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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۱۸

امدادرسانی به بیش از 9 هزار نفر در طرح تابستانی هلال احمر

امدادرسانی به بیش از 9 هزار نفر در طرح تابستانی هلال احمر

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: در مرحله دوم طرح امداد و نجات تابستانه امدادگران و نجاتگران موفق شدند ضمن پوشش امدادی ۶۲۱ عملیات به ۹ هزار و ۴۵۱ نفر امدادرسانی کنند.

پیرحسین کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اشاره به خدمات ارائه شده از تاریخ ششم مرداد تا امروز افزود: در این مدت ۹۰۱ مورد عملیات و خدمات توسط امدادگران انجام شده است.
وی با اشاره به پوشش امدادی  ۶۲۱ عملیات در سراسر کشور خاطر نشان کرد: ۲۸۰ مورد خدمات در این مدت ارائه شد که در مجموع ۵ هزار و ۴۳۶ نفر از این خدمات بهره بردند.

انتقال۶۷۱ نفر به مراکز درمانی

رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به اینکه ۱۰ هزار و ۶۰۸ نفر در این مدت متاثر از حادثه شدند افزود: با تلاش امدادگران به ۹ هزار و ۴۵۱ نفر امدادرسانی شد و هزار و ۶۳ نفر از مرگ نجات یافتند.

کولیوند با اشاره به انتقال ۶۷۱ نفر به مراکز درمانی از درمان سرپایی ۳ هزار و ۲۷ نفر در این مدت خبر داد

رئیس سازمان امداد و نجات اسکان اضطراری ۲ هزار و ۶۰۰ نفر و انجام ۸۴ عملیات رهاسازی را از دیگر فعالیت ها در این مدت برشمرد.

کد مطلب 2341420

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