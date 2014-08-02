امدادرسانی به بیش از 9 هزار نفر در طرح تابستانی هلال احمر

پیرحسین کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اشاره به خدمات ارائه شده از تاریخ ششم مرداد تا امروز افزود: در این مدت ۹۰۱ مورد عملیات و خدمات توسط امدادگران انجام شده است.

وی با اشاره به پوشش امدادی ۶۲۱ عملیات در سراسر کشور خاطر نشان کرد: ۲۸۰ مورد خدمات در این مدت ارائه شد که در مجموع ۵ هزار و ۴۳۶ نفر از این خدمات بهره بردند.

انتقال۶۷۱ نفر به مراکز درمانی



رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به اینکه ۱۰ هزار و ۶۰۸ نفر در این مدت متاثر از حادثه شدند افزود: با تلاش امدادگران به ۹ هزار و ۴۵۱ نفر امدادرسانی شد و هزار و ۶۳ نفر از مرگ نجات یافتند.

کولیوند با اشاره به انتقال ۶۷۱ نفر به مراکز درمانی از درمان سرپایی ۳ هزار و ۲۷ نفر در این مدت خبر داد

رئیس سازمان امداد و نجات اسکان اضطراری ۲ هزار و ۶۰۰ نفر و انجام ۸۴ عملیات رهاسازی را از دیگر فعالیت ها در این مدت برشمرد.