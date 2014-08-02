واژگونی خودروی پژو در قم 6 کشته و مجروح برجای گذاشت

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در ایام تعطیلات گذشته از ساعت 7 صبح هفتم مردادماه الی 7 صبح 11 مردادماه سه هزار و 983 مورد تماس با اورژانس 115 قم صورت گرفته که منجر به انجام بیش از 595 ماموريت شهری و جاده‎ای شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد ماموریت‌های انجام شده 204 مورد مربوط به حوادث ترافیکی بوده که در مجموع 258 نفر در این حوادث آسیب دیدند و سه نفر نیز جان خود را از دست دادند.

معاون مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم افزود: ماموریت‌های مربوط به موتورسواران در این مدت 116 مورد بوده که 137 نفر از مجموع مجروحین حوادث ترافیکی را تشکیل دادند.

وی بیان کرد: بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری با عابر پیاده که یک خانم 70 ساله بود در بلوار خلیج فارس متاسفانه فرد مذکور به علت شدت حادثه در دم جان سپرد.

فراهانی گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در روستای جنداب یک آقای حدودا 60 ساله به علت شدت جراحات و آسیب‌های وارده در دم فوت کرد.

وی گفت: در حادثه دیگری بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در محور سلفچگان به قم متاسفانه پنج نفر مجروح شدند و یک نفر نیز فوت شد که با حضور پرسنل اورژانس 115 در محل حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحان سریعا جهت تکمیل مراحل درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم در پایان از عموم شهروندان درخواست کرد: در هنگام وقوع حادثه در صورت وجود مصدوم با مرکز اورژانس 115 تماس حاصل کرده و حتی المقدور در محل حادثه از جابجایی مصدومین خودداری کنند مگر خطری جان بیمار را تهدید کند.

