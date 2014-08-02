  1. استانها
  2. گلستان
۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۴۵

حمیدی:

محوطه برج قابوس به مجموعه فرهنگی گردشگری تبدیل می شود

محوطه برج قابوس به مجموعه فرهنگی گردشگری تبدیل می شود

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار ویژه گنبدکاووس گفت: تبدیل محوطه برج قابوس به مجموعه تفریحی فرهنگی گردشگری جزو اولویتهای بخش گردشگری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی، پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان گنبدکاووس با اشاره به آغاز دور دوم سفرهای تابستانه گفت: شهرستان گنبد کاووس برای استقبال از مسافران و گردشگران آماده است .

حمیدی از اختصاص امکانات اقامتی رفاهی و توزیع بروشور و پیک موتوری برای مسافران خبر داد و گفت: تمهیدات لازم در خصوص اقامت مسافرین در ایام تعطیلات تابستان هم اندیشیده شده است.

وی بر برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در محوطه برج قابوس به عنوان بلندترین برج آجری جهان تاکید کرد و خواستار برگزاری غرفه های تخصصی صنایع دستی برای معرفی بهتر شهرستان شد.

وی با اشاره به افتتاح موزه فرش در این شهرستان یادآور شد:این موزه تنها موزه تخصصی فرش کشور است که در کنار بلندترین برج آجری جهان برای بازدید عموم مردم آماده است.

حمیدی در خصوص نورپردازی نقاط تاریک شهر نیز تاکید کرد و افزود: شهرداری برای پاکیزگی محوطه حرم امامزاده یحیی بن زید (ع) اقدامات لازم را انجام دهد.

کد مطلب 2341424

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها