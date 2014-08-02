محوطه برج قابوس به مجموعه فرهنگی گردشگری تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی، پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان گنبدکاووس با اشاره به آغاز دور دوم سفرهای تابستانه گفت: شهرستان گنبد کاووس برای استقبال از مسافران و گردشگران آماده است .

حمیدی از اختصاص امکانات اقامتی رفاهی و توزیع بروشور و پیک موتوری برای مسافران خبر داد و گفت: تمهیدات لازم در خصوص اقامت مسافرین در ایام تعطیلات تابستان هم اندیشیده شده است.

وی بر برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در محوطه برج قابوس به عنوان بلندترین برج آجری جهان تاکید کرد و خواستار برگزاری غرفه های تخصصی صنایع دستی برای معرفی بهتر شهرستان شد.

وی با اشاره به افتتاح موزه فرش در این شهرستان یادآور شد:این موزه تنها موزه تخصصی فرش کشور است که در کنار بلندترین برج آجری جهان برای بازدید عموم مردم آماده است.

حمیدی در خصوص نورپردازی نقاط تاریک شهر نیز تاکید کرد و افزود: شهرداری برای پاکیزگی محوطه حرم امامزاده یحیی بن زید (ع) اقدامات لازم را انجام دهد.