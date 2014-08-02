پیکر کشتی گیر عضو تیم ملی در نوشهر آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پيكر حسین خواجوند جوان 19 ساله کشتی نوشهر که در اردوی تیم ملی جوانان کشور در تهران بر اثر تصادف دچار مرگ شده بود پیش از ظهر شنبه با حضور خيل عظيم مردم نوشهر و خانواده بزرگ كشتي كشور و استان مازندران تشييع شد.

حسین خواجوند جوان 19 ساله نوشهري کشتی خود را از 10 سالگی در روستای توسکاتک بخش مرکزی نوشهر آغاز کرد و سپس با عضويت در خانه کشتی نوشهر توانست مراحل ترقي را پشت سر بگذارد و در وزن 66 كيلوگرم توانست به عضویت تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشور در آید.

وي كه براي شركت در مسابقات باشگاههای جهان در روز 23 مرداد در آفریقای جنوبی در اردوی تیم ملی به سر می‌برد بر اثر يك حادثه دلخراش رانندگي در شنبه هفته گذشته به کما رفته بود ، روز پنج شنبه در بیمارستان شهریار تهران درگذشت و امروز در نوشهر تشييع شد.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در حاشيه مراسم تشييع پيكر كشتي گير نوشهري در گفت وگو با خبرنگاران با تشريح چگونگي اين حادثه گفت:

مرحوم خواجوند با هماهنگی مسئولان تیم ملي از ساعت 4 بعدازظهر روز حادثه از خانه کشتی براي پيگيري يك سری کارهای شخصی برای چند ساعت مرخصی گرفت و از اردوي تيم ملي خارج شد.

مهدی شربیانی افزود: اما متاسفانه هنگام بازگشت در حوالي دهکده المپیک و هنگام عبور از خیابان، خودروی ون با او برخورد مي كند و بلافاصله به بیمارستان رسول اکرم منتقل شد.

وي اضافه كرد: پس از عيادت رئیس فدراسیون کشتی نیز سریعا دستور داده شد تا خواجوند را به یکی از بهترین بیمارستان‌های تهران منتقل شود و عليرغم ويزيت و مراقب بهترین متخصصان مغز و اعصاب و تيم پزشكي در بیمارستان خصوصی شهریار متاسفانه با وجود تمامی این اقدامات ضریب هوشیاری وی بسیار كاهش يافت و به کما رفت و در روز پنجشنبه نيز جان به جان تسليم گفت.

پيكرکشتی گیر جوان وآینده دار مازندرانی تیم ملی در جمع ورزش دوستان و خيل بيشمار مردم نوشهر صبح امروز با حضور مقامات شهرستاني و نمايندگان مجلس تشييع شد و پس از ساعت هاي ترافيك حضورجمعيت ظهر شنبه در زادگاهش در روستاي توسكاتك به خاك سپرده شد.

همچنين استاندار مازندران و فرماندار نوشهر و رئيس هيات كشتي نوشهر در پيامي جداگانه ضایعه درگذشت این ملی پوش با اخلاق کشتی فرنگی ایران را به خانواده آن مرحوم و خانواده كشتي ايران تسلیت گفتند.