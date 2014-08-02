دپوي يک تن و 200 کيلو ترياک در ارتفاعات خاش

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسين رحيمي در تشريح جزئيات اين خبر گفت: در پي کسب خبري مبني بر اينکه تعدادي از سوداگران مرگ، مقادير قابل توجهي مواد مخدر را در ارتفاعات اناري شهرستان "خاش" دپو کرده اند موضوع به طور جدي در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وي افزود: ماموران پس از اقدامات تخصصي و طولاني مدت و کنترل شبانه روزي ارتفاعات انار، شب گذشته محل اختفاي مواد مخدر را شناسايي کردند.

فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان تصريح کرد: ماموران در اين عمليات موفق شدند، يک تن و 211 کيلو گرم ترياک را کشف کنند.