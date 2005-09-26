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۴ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۵۸

درنخستين روز ازبازيهاي اسلامي بانوان

شناگران ايران سه ركورد ملي را جا به جا كردند

درنخستين روز ازبازيهاي اسلامي بانوان شناگران تيم ملي ايران موفق شدند سه ركورد ملي را جابجا كنند.

به گزارش خبرگزاري " مهر" بهنازخجسته پور شناگرخراساني تيم ملي در200 متر آزاد با ثبت ركورد جديد 50/22/2 دقيقه ركورد جديدي را براي كشور ثبت كرد. به اين ترتيب خجسته پور موفق شد ركورد پيشين اين رشته را ( 71/22/2 دقيقه ) كه متعلق به خودش بود، به ميزان 21 صدم ثانيه كاهش دهد.
در200 متر پروانه نيكدخت قد ملي ركورد جديد 71/38/2 دقيقه را بدست آورد. ركورد پيشين اين رشته 68/39/2 دقيقه ومتعلق به همين شناگربود كه به ميزان 97 صدم ثانيه بهبود يافت. ركورد 100× 4 متر آزاد تيمي روزگذشته به ميزان 9 ثانيه كاهش يافت. تيم ايران متشكل از راحله محمد ميرزايي، سيما عروجي، بهنازخجسته پور و الهام راست خديوموفق شد ركورد جديد 67/24/4 دقيقه را ثبت كند.
گفتني است: ركورد پيشين اين رشته 89/35/4 دقيقه ومتعلق به راحله محمد ميرزايي، سيما عروجي، نيكدخت قدملي و الهام راست خديو بود.

کد مطلب 234143

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