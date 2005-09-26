شناگران ايران سه ركورد ملي را جا به جا كردند

به گزارش خبرگزاري " مهر" بهنازخجسته پور شناگرخراساني تيم ملي در200 متر آزاد با ثبت ركورد جديد 50/22/2 دقيقه ركورد جديدي را براي كشور ثبت كرد. به اين ترتيب خجسته پور موفق شد ركورد پيشين اين رشته را ( 71/22/2 دقيقه ) كه متعلق به خودش بود، به ميزان 21 صدم ثانيه كاهش دهد.

در200 متر پروانه نيكدخت قد ملي ركورد جديد 71/38/2 دقيقه را بدست آورد. ركورد پيشين اين رشته 68/39/2 دقيقه ومتعلق به همين شناگربود كه به ميزان 97 صدم ثانيه بهبود يافت. ركورد 100× 4 متر آزاد تيمي روزگذشته به ميزان 9 ثانيه كاهش يافت. تيم ايران متشكل از راحله محمد ميرزايي، سيما عروجي، بهنازخجسته پور و الهام راست خديوموفق شد ركورد جديد 67/24/4 دقيقه را ثبت كند.

گفتني است: ركورد پيشين اين رشته 89/35/4 دقيقه ومتعلق به راحله محمد ميرزايي، سيما عروجي، نيكدخت قدملي و الهام راست خديو بود.