مسلمانان اقدام بانک انگلیسی را اسلام هراسانه می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر، انس تکریتی رئیس اجرایی بنیاد قرطبه، نامه از بانک HSBC دریافت کرده که طی آن تصریح شده است، حسابهای این بنیاد ظرف دو ماه بسته می شوند.



وی در واکنش به این نامه گفت: من از دیوار سکوت و لحن نامه خشمگینم، این نامه به نوعی ارائه شده که گویی من درگیر مسئله ای شده ام که نباید می شدم. گویی اشتباهی از من سر زده است.



بنیاد قرطبه یک بنیاد فکری مستقل تحقیقاتی است که ترویج کننده گفتگوی بین فرهنگی و همزیستی مثبت بین شهروندان، اندیشه ها و فرهنگهاست.



همین نامه برای مسجد فینسبری در شمال لندن خیریه کمکهای رفاهی امت در بولتن نیز ارسال شده است. به برخی گروه های اسلامی گفته شده است که آنها فراتر از اشتهای ریسک بانک قرار دارند.



اشتهای ریسک معمولا در رابطه با تصمیمات سرمایه ‌گذاری توسط سرمایه ‌گذاران مورد بحث است. یک سرمایه‌ گذار هنگامی ‌که از بین چندین گزینه سرمایه‌ گذاری یکی را انتخاب می ‌کند با سبک و سنگین کردن ریسک و بازده‌های مختلف، اشتهای ریسک خود را لحاظ می‌ کند.



گروه هایی که این نامه ها را دریافت کرده اند از این که بانک از ارائه دلیل برای بستن حساب بانکی آنها خودداری می کند ابراز نارضایتی کرده و تأکید کرده اند که این اقدام تنها با اهداف تبعیض آمیز صورت گرفته است.



این درحالی است که کمیسیون خیریه های بریتانیا هیچ تحقیقاتی را روی سازمانهای اسلامی که حساب آنها بسته شده انجام نداده است.



خالد عمر یکی از اعضای شورای حقوقی مسجد فینسبری پارک با اشاره به این حقیقت که بانک HSBC از ارائه توضیحات درباره این اقدام خودداری می کند گفت: این رویکرد بانک موجب می شود که ما به این نتیجه برسیم که تنها دلیلی که حسابهای ما بسته شده ستاد اسلام هراسانه ای است که خیریه های اسلامی را در بریتانیا هدف گرفته است.



جرمی کوربین از نمایندگان پارلمانی حزب کارگر در بریتانیا در گفتگو با ایندیپندنت از تصمیم این بانک ابراز تعجب و شگفتی کرد و گفت: اگر عملکرد مسجد مشکلی دارد، باید آنرا به وضوح بیان کنند، آنها نمی توانند این اقدام را تنها با ارسال یک نامه از پیش نوشته شده و بدون ارائه هیچ توضیحی اجرایی کنند.



یک سخنگوی بانک HSBC که با خشم مسلمانان رو به رو شده است با اشاره به اینکه این نامه ها پس از بررسیهای انجام شده ارسال شده است از ارائه آمار مشتریانی که حسابشان بسته خواهد شد امتناع کرد.



وی افزود: این بانک برنامه ارزیابی استراتژی را درباره تمام تجارتهای خود اعمال کرده و در نتیجه این بررسی ها ما روابط خود را با مشتریان تجاری و شخصی در بیش از 70 کشور قطع کردیم. خدماتی که برای خیریه ها ارائه کردیم نیز جزئی از این بررسی جهانی بود.



این درحالی است که سخنگوی بانک مدعی شده تصمیم به قطع رابطه با مشتریان پس از بررسیهای مختلف صورت گرفته و این تصمیم براساس نژاد و دین نبوده است.



اما این اظهارات در آرام کردن خشم مسلمانانی که خواستار تحریم بانک HSBC شده موثر واقع نشده است. تراست کمکهای اجتماعی امت در بریتانیا که کمکهای امدادی برای مناطق جنگ زده ای چون غزه فراهم می کند یکی از گروه هایی بوده که مسئله تحریم این بانک را مطرح کرده است.